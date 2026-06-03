So wird das Wetter in der Steiermark zu Fronleichnam

Die Temperaturen starten am Morgen noch frisch mit 5 bis 10 Grad, steigen im Laufe des Tages aber deutlich an. Am Nachmittag werden milde 21 bis 26 Grad erreicht und sorgen für frühsommerliche Bedingungen in der gesamten Steiermark.

Die Temperaturen starten am Morgen noch frisch mit 5 bis 10 Grad, steigen im Laufe des Tages aber deutlich an. Am Nachmittag werden milde 21 bis 26 Grad erreicht und sorgen für frühsommerliche Bedingungen in der gesamten Steiermark.

Der Donnerstag bringt in der Steiermark überwiegend freundliches und sonniges Wetter. Zum Feiertag Fronleichnam zeigt sich die Sonne vielerorts von ihrer besten Seite, auch wenn im Tagesverlauf über dem Bergland einige Quellwolken entstehen. Meist bleibt es tagsüber trocken, bevor sich die Wetterlage am Abend etwas verändert: Dann können sich vor allem im Ausseer Land sowie im oberen Ennstal einzelne Gewitter entwickeln oder aus Nachbarregionen heranziehen. Begleitet wird das Wetter von teils lebhaftem, föhnigem Südwind, der zeitweise auffrischen kann. Die Temperaturen starten am Morgen noch frisch mit 5 bis 10 Grad, steigen im Laufe des Tages aber deutlich an. Am Nachmittag werden milde 21 bis 26 Grad erreicht und sorgen für frühsommerliche Bedingungen in der gesamten Steiermark.