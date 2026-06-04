Seit Monaten vermisst: Keine Spur von 18-Jähriger seit April

Seit 28. April fehlt von Petronella S. aus Webling jede Spur. Die 18-Jährige wird vermisst. Ihre Familie und Helfer hoffen jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Aus Webling in der Steiermark wird die 18-jährige Petronella S. vermisst. Sie ist seit 28. April 2026 abgängig.

Aus Webling in der Steiermark wird die 18-jährige Petronella S. vermisst. Sie ist seit 28. April 2026 abgängig.

Seit April vermisst: Petronella S. ist 18 Jahre alt und stammt aus Webling in der Steiermark. Sie wird seit dem 28. April 2026 vermisst. Die junge Frau ist etwa 150 bis 155 Zentimeter groß und hat schwarzes Haar. Zuletzt trug sie eine Jeanshose und einen schwarzen Pullover. Wer Petronella S. gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort hat, soll diese melden. Der Verein „Österreich findet euch“ schreibt dazu: „Falls ihr Hinweise habt meldet uns diese. Die Polizei in der Slowakei hat die Zuständigkeit des Falles“.