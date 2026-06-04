Zwei Mädchen (12, 13) entdeckten Brand in verlassenem Stall

Am Mittwochabend brannte in Bärnbach ein verlassenes Stallgebäude. Zwei Mädchen bemerkten das Feuer und meldeten es. Verletzt wurde niemand.

Gegen 21 Uhr ging der Notruf beim 57-jährigen Eigentümer ein: In einem verlassenen Stallgebäude in Bärnbach im Bezirk Voitsberg brach ein Feuer aus. Die Freiwillige Feuerwehr Bärnbach rückte aus und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Bereits um 21.43 Uhr meldeten die Einsatzkräfte „Brand aus“.

Mädchen meldeten Feuer

Entdeckt wurde das Feuer von zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren. Sie meldeten den Brand. Zur Sicherheit wurden die beiden vom Österreichischen Roten Kreuz in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht. Dort wurde abgeklärt, ob sie Rauchgas eingeatmet haben könnten.

Keine Tiere im Gebäude

In dem Stallgebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Tiere. Daher wurden auch keine Tiere verletzt oder getötet. Auch Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die genaue Ursache des Feuers ist derzeit noch nicht eindeutig geklärt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen weiter. Die Landespolizeidirektion Steiermark teilte dazu mit: „Die Ursache des Brandes konnte bislang nicht eindeutig festgestellt werden.“