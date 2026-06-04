Mit nur 25 Jahren: Steirerin eröffnet eigene Bestattung

Nadja Gerhold wagt mit 25 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit. Nach mehreren Jahren Erfahrung in der Bestattungsbranche und einem abgeschlossenen Wirtschaftsstudium eröffnet sie bald die Bestattung Himmelsfalter GmbH. Für sie ist es ein Schritt, der gut überlegt ist. Den Anlass dafür gab die Schließung eines bestehenden Bestattungsunternehmens aus dem Bezirk Leibnitz.

„Ich beginne hingegen bei null“

Besonders ist: Gerhold übernimmt keinen Familienbetrieb. Viele Bestattungsunternehmen werden über Generationen weitergeführt. Sie beginnt hingegen ganz von vorne. „Gerade deshalb ist dieser Schritt für mich nicht nur eine berufliche Entscheidung, sondern auch ein persönliches Zeichen“, erklärt Nadja Gerhold gegenüber 5 Minuten. Mit der Bestattung Himmelsfalter möchte die junge Unternehmerin eine moderne und einfühlsame Bestattungskultur mitgestalten. Sie sieht, dass sich die Wünsche von Angehörigen verändern. Abschiede werden persönlicher, individueller und bewusster. Diesem Wandel möchte sie mit Feingefühl, Transparenz und Menschlichkeit begegnen. Auch als junge Frau in der Bestattungsbranche möchte Gerhold ein Zeichen setzen. Ihr ist es ein Anliegen, Vorbildwirkung zu zeigen. Sie will andere Menschen ermutigen, ihre Träume zu verfolgen, auch dann, wenn der Weg nicht vorgezeichnet ist. „Ich beginne hingegen bei null“, sagt Gerhold über ihren Schritt in eine traditionsreiche Branche.

Freie Entscheidung

Der Gebietsschutz in der Bestattungsbranche ist bereits seit 2002 aufgehoben. Trotzdem seien regionale Strukturen vielerorts noch stark von Tradition geprägt, erklärt Gerhold. Genau hier möchte sie neue Möglichkeiten sichtbar machen. Angehörige sollen eine freie und gut informierte Entscheidung treffen können. Wann die Bestattung Himmelsfalter GmbH genau öffnet, wurde noch nicht genannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.06.2026 um 07:49 Uhr aktualisiert