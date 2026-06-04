Auto brannte auf der A9 völlig aus: Insassinnen retteten sich

Auf der A9 bei Wundschuh stieg plötzlich Rauch aus dem Motorraum eines Autos auf. Zwei Frauen aus dem Bezirk Voitsberg konnten sich rechtzeitig retten. Der Wagen brannte komplett aus.

Der Pkw brannte auf der A9 bei Wundschuh völlig aus. Die beiden Insassinnen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Der Pkw brannte auf der A9 bei Wundschuh völlig aus. Die beiden Insassinnen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Am Mittwochnachmittag, dem 3. Juni 2026, kam es auf der Pyhrnautobahn zu einem Fahrzeugbrand. Zwei Frauen aus dem Bezirk Voitsberg waren gegen 16 Uhr mit einem Wagen auf der A9 unterwegs. Sie fuhren von Spielfeld kommend in Richtung Graz. Auf Höhe der Autobahnauffahrt Wundschuh bemerkten die beiden plötzlich Rauch aus dem Motorraum. Die Lenkerin reagierte sofort und stellte das Auto am Pannenstreifen ab. Kurz darauf begann der Pkw im Bereich des Motorraums zu brennen.

Frauen blieben unverletzt

Die beiden Frauen im Alter von 60 und 71 Jahren konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Das Auto hingegen brannte vollständig aus. Warum der Brand ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar. Die Landespolizeidirektion Steiermark spricht von einer bislang unbekannten Ursache.

Einsatz auf der A9

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Auch Polizei und ASFINAG standen im Einsatz. Sie kümmerten sich um die Absicherung der Stelle sowie um die Aufräumarbeiten. Der ausgebrannte Wagen musste abgeschleppt werden. Während des Einsatzes war der erste Fahrstreifen im Bereich der Brandstelle knapp eine Stunde lang gesperrt. Durch die Sperre kam es auf der A9 zu einem Rückstau von etwa einem Kilometer. Nach der Freigabe der Einsatzstelle löste sich dieser laut Polizei rasch wieder auf.