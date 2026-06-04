Scooter bringt Schladming beim Summer-Opening zum Beben

In Schladming ist der Sommer laut gestartet: Scooter eröffnete am Mittwochabend das Summer-Opening. Bis 7. Juni folgen weitere Top-Acts und im Hintergrund läuft ein großer Sicherheitseinsatz.

Schladming kann nicht nur Ski, Schladming kann auch Sommer mit ordentlich Lautstärke. Am Mittwochabend, dem 3. Juni 2026, ist das Summer-Opening 2026 mit einem Konzert der deutschen Kultband Scooter gestartet. Damit wurde die Region gleich zum Auftakt zum Treffpunkt für tausende Besucher aus dem In- und Ausland. Mit H.P. Baxxter auf der Bühne war klar: Dieser Sommer beginnt nicht leise. Bis 7. Juni stehen noch weitere internationale Künstler auf dem Programm. Mit dabei sind Sarah Connor, Roland Kaiser, Rainhard Fendrich und Plácido Domingo.

Sicherheit im Blick

Bevor die ersten Beats durch Schladming gingen, wurde hinter den Kulissen genau hingeschaut. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) besuchte gemeinsam mit Veranstalter Klaus Leutgeb sowie Vertretern von Bezirkshauptmannschaft, Stadtgemeinde und Einsatzorganisationen die Einsatzzentrale des Summer-Openings. Dort ging es vor allem um die Sicherheitsmaßnahmen und die Zusammenarbeit aller Beteiligten. Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehr, Behörden und Sicherheitsdienste sorgen dafür, dass die Gäste die Konzerte unbeschwert genießen können. Kunasek betonte: „Der Erfolg solcher Großveranstaltungen basiert auf dem reibungslosen Zusammenspiel aller beteiligten Organisationen. Die hervorragende Zusammenarbeit von Polizei, Rettungsdiensten, Feuerwehr und allen weiteren Partnern ist ein starkes Zeichen für die Leistungsfähigkeit unserer Einsatzkräfte“.

©Land Steiermark/Harzl Landeshauptmann Mario Kunasek dankte den Einsatzkräften sowie allen beteiligten Organisationen, die für einen reibungslosen Ablauf der Großveranstaltung sorgen.

Viel Arbeit im Hintergrund

Während vorne gefeiert wird, läuft hinten ein riesiges Räderwerk. Hinter einem sicheren und erfolgreichen Ablauf stehen monatelange Vorbereitungen, genaue Planungen und viele Menschen, die während der Veranstaltung im Einsatz sind. Kunasek dankte den Einsatzkräften und allen beteiligten Organisationen: „Die Menschen sollen diese Veranstaltung unbeschwert genießen können. Dass dies möglich ist, verdanken wir den vielen Frauen und Männern von Polizei, Feuerwehr, Rettungsorganisationen, Behörden und Sicherheitsdiensten, die im Hintergrund hervorragende Arbeit leisten. Dafür gebühren ihnen großer Dank und Anerkennung“.

Stark für die Region

Das Summer-Opening zählt zu den bedeutendsten Veranstaltungsreihen der Region. Für das Ennstal bedeutet das nicht nur Musik und Stimmung, sondern auch volle Betten, gut besuchte Lokale und Impulse für die Freizeitwirtschaft. Kunasek sieht darin ein starkes Zeichen für die Steiermark als Veranstaltungsstandort. Die Region Schladming-Dachstein zeige damit ihre Stärke als Ganzjahresdestination. Fünf Top-Acts aus fünf Musikrichtungen sollen für Abwechslung sorgen – dazu kommen Unterhaltung, Kulinarik und steirische Gastfreundschaft. Bei seinem Besuch traf der Landeshauptmann unter anderem Veranstalter Klaus Leutgeb, Stadtamtsdirektor Johannes Leitner, Bezirkshauptmann Nico Groger sowie Vertreterinnen und Vertreter von Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehr. Im Mittelpunkt stand dabei immer wieder ein Punkt: Nur wenn alle zusammenarbeiten, kann so eine Großveranstaltung funktionieren. In Schladming soll der Sommer also nicht nur laut, sondern auch sicher über die Bühne gehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.06.2026 um 12:12 Uhr aktualisiert