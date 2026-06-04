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Foto auf 5min.at zeigt mehrere Personen in die Kamera lächeln.
Landesrätin Simone Schmiedtbauer, Werner Ressi und Irene Hofer machten in Graz Lust auf den „Langen Tag der Energie“.
Steiermark
04/06/2026
100 Schauplätze

Tag der offenen Tür: So sieht Steiermarks Energiezukunft aus

Am 20. Juni kannst du in der ganzen Steiermark erleben, wie Energie schon heute gemacht wird. Beim „Langen Tag der Energie“ öffnen mehr als 100 Schauplätze ihre Türen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
2 Minuten Lesezeit(306 Wörter)
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Am 20. Juni 2026 heißt es in der Steiermark wieder: Türen auf für die Energiezukunft. Bereits zum vierten Mal findet der „Lange Tag der Energie“ statt. Mehr als 100 Energieschauplätze machen mit und zeigen, wie die heimische Energieversorgung funktioniert. Viele dieser Orte sind sonst nicht öffentlich zugänglich.

Foto auf 5min.at zeigt drei Personen bei einer Pressekonferenz.
©Land Steiermark/Melanie Laimer
Bei der Pressekonferenz in Graz wurden die Highlights präsentiert.

Green Jobs im Fokus

Heuer steht der Tag unter dem Motto „Green Jobs“. Damit geht es nicht nur um Photovoltaik, Wasserkraft, Biomasse, Speichertechnologien oder moderne Stromnetze. Im Mittelpunkt stehen auch jene Menschen, die an der Energiezukunft der Steiermark arbeiten. Bei einer Pressekonferenz in Graz wurden die Highlights vorgestellt.

Fachkräfte gesucht

Energielandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) betont, wie wichtig gut ausgebildete Fachkräfte für die Energiewende sind. Gesucht werden unter anderem Installateure, Elektriker, Elektrotechniker, Starkstrom- und Fernmeldetechniker, Wirtschaftsingenieure, Maurer und Dachdecker. Laut dem Österreichischen Verband für Elektrotechnik fehlen österreichweit derzeit rund 14.000 Elektrotechniker. Die Tendenz steigt weiter.

Foto auf 5min.at zeigt mehrere Personen in die Kamera lächeln.
©Land Steiermark/Melanie Laime
Landesrätin Simone Schmiedtbauer, Werner Ressi (Vorstandsdirektor der Energie Steiermark) und Irene Hofer (Energieagentur Steiermark) machten Lust auf den „Langen Tag der Energie“.

„Jobs mit Spannung“

„Um die Energiewende wirklich voranzutreiben, braucht es schnelle Verfahren, klare politische Entscheidungen und Investitionen. Vor allem aber braucht es die wichtigste Ressource, die wir in der Steiermark haben: unsere Menschen. Deshalb stellen wir den ‚Langen Tag der Energie‘ heuer erstmals unter das Motto ‚Green Jobs‘. Wir wollen junge Talente für die Energiebranche begeistern und zeigen, wie spannend, modern und zukunftssicher diese Berufe sind“, sagt Schmiedtbauer. Sie ergänzt: „Wer in der Energiebranche arbeitet, kann jeden Tag einen echten Unterschied machen. Ich wünsche mir für die Steiermark noch mehr Jobs mit Spannung“.

Kostenlos dabei sein

Die Energie Steiermark investiert bis 2035 rund 5,8 Milliarden Euro in erneuerbare Energien, Speicherlösungen und moderne Netze. Beim „Langen Tag der Energie“ gibt es Führungen, Mitmachstationen, Informationsprogramme und familienfreundliche Angebote. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Infos zu Schauplätzen, Anmeldung und Routenplanung gibt es unter www.langertagderenergie.at.

asdf

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