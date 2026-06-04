Steirisches Bildungsprojekt erhält internationale Auszeichnung

Im Mittelpunkt des Projekts stehen grenzüberschreitende Aktionstage entlang der Mur. Schülerinnen und Schüler aus der Steiermark und Slowenien erforschen dabei gemeinsam den Fluss, lernen ökologische Zusammenhänge kennen und erleben die Mur als gemeinsamen Lebens- und Naturraum. Die Aktionstage finden abwechselnd in Österreich und Slowenien statt.

Steirisches Bildungsprojekt gewinnt europäischen Wasserpreis

Zuletzt trafen sich am 22. Mai rund 50 Kinder aus beiden Ländern beim Murturm in der Gosdorfer Au (Gemeinde Mureck). An interaktiven Stationen beschäftigten sie sich mit Wasserökologie, Flussdynamik, Hochwasserschutz und Klimawandelanpassung. Spielerisch wurde nachvollzogen, wie sich die Mur in den vergangenen Jahrhunderten verändert hat und wie sie sich durch Renaturierungsmaßnahmen künftig entwickeln könnte.

©UBZ-Steiermark; | Die Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich im Rahmen des Bildungsprojekts an interaktiven Stationen mit Wasserökologie, Flussdynamik, Hochwasserschutz und Klimawandelanpassung. ©UBZ-Steiermark | Andreas Schuster (Biosphärenpark Unteres Murtal), Michael Krobath und Martina Krobath (Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark), Tatjana Kikec (Verband der Geographielehrer Sloweniens), Mitja Brizelj (Ministerium für natürliche Ressourcen und Raumplanung der Republik Slowenien) (v.l.)

Landesrätin Simone Schmiedtbauer gratuliert den Projektverantwortlichen und allen Beteiligten sehr herzlich zur internationalen Auszeichnung: „Wasser ist unsere wichtigste Lebensgrundlage und zugleich eine Ressource, mit der wir besonders verantwortungsvoll umgehen müssen. Projekte wie ‚Let’s flow together‘ vermitteln jungen Menschen früh ein Bewusstsein für den Wert unserer Gewässer und zeigen, dass die Mur Menschen, Regionen und Länder verbindet. Die internationale Auszeichnung bestätigt eindrucksvoll die Qualität und Bedeutung dieser Bildungsarbeit. Mein herzlicher Dank und meine Gratulation gelten allen Partnerinnen und Partnern, die dieses Projekt mit großem Engagement möglich machen.“

Bildungsprojekt „Let’s flow together“

Das Projekt ist eine Kooperation von Land Steiermark (Projekt Wasserland Steiermark), Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark, Biosphärenpark Unteres Murtal sowie slowenischen Partnerorganisationen. Es verbindet praxisnahe Umweltbildung mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit und stärkt das Bewusstsein für die Mur als gemeinsamen Natur- und Lernraum. Bereits 2025 wurde „Let’s flow together“ unter 738 Einreichungen mit dem Neptun-Staatspreis ausgezeichnet. Mit dem nun verliehenen „European Water Award“ würdigt das renommierte Bled Water Forum erneut den Beitrag des Projekts zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung von Wasserressourcen sowie zur Bewusstseinsbildung bei jungen Menschen. Der nächste Aktionstag ist für 2027 in Slowenien geplant. Künftig sollen auch weitere Anrainerstaaten der Mur in das Projekt eingebunden werden.