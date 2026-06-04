Motorradlenker (40) bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B320 im Bereich Wörschach ist Donnerstagvormittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 40-Jährige wurde nach einer Kollision mit einem Pkw per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Gegen 10 Uhr war ein 23-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Liezen auf der B320 (Ennstal Straße) in Fahrtrichtung Schladming unterwegs. Als er im Bereich Wörschach (Bezirk Liezen) in einen Stau geriet, beabsichtigte er diesen zu umfahren. Dabei dürfte er beim links abbiegen den zu diesem Zeitpunkt vorbeifahrenden Motorradlenker (40) aus dem Bezirk Amstetten/NÖ übersehen haben.

Pkw gegen Motorrad: Biker verletzt

Dieser war in dieselbe Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Bei der folgenden Kollision dürfte der Motorradlenker schwere Verletzungen erlitten haben. Er wurde medizinisch erstversorgt und schließlich vom Rettungshubschrauber „Christophorus 14“ in die Diakonissen Klinik nach Schladming geflogen. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Beide Unfallbeteiligten waren nicht alkoholisiert. Die B320 musste im Bereich der Unfallstelle bis etwa 11:30 Uhr gesperrt werden.