Schock-Moment: Segelflugzeug musste in Getreideacker notlanden

Ein Segelflugzeug musste Donnerstagmittag im Bereich Kindberg-Ost in einem Getreideacker notlanden, nachdem der Pilot offenbar zu wenig Aufwind hatte.

Kurz vor Mittag flog der 34-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag (Steiermark) mit einem Segelflugzeug von Kapfenberg bis nach Mitterndorf. Dabei bekam er beim Rückflug zum Flugplatz eigenen Angaben zufolge zu wenig Aufwind, weshalb der 34-Jährige eine außerplanmäßige Landung in einem Getreideacker vornehmen musste.

Notlandung löste Einsatz aus: Pilot unverletzt

Diese erfolgte nahe der Langenfeldgasse im Bereich Kindberg-Ost (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) Mehrere Polizeistreifen begaben sich aufgrund von Notrufen umgehend auf die Suche nach dem Flugzeug. Der 34-Jährige selbst blieb bei dieser Landung jedoch unverletzt. Lediglich das Segelflugzeug wurde am rechten Flügel beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Kindberg-Stadt standen für die Bergung des Flugzeuges im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.06.2026 um 17:08 Uhr aktualisiert