33.000 Euro Schaden! Unbekannter beschädigt 22 Autos in Kfz-Betrieb

In der Nacht auf Donnerstag, 4. Juni 2026, beschädigte ein bislang unbekannter Täter insgesamt 22 Fahrzeuge bei einem Kfz-Betrieb. Die Ermittlungen laufen.

In der Zeit zwischen 1.20 und 1.30 Uhr betrat der bislang unbekannte Täter das Firmenareal eines Autohauses in Seibuttendorf (Bezirk Leibnitz). In der Folge schlug er mit einem bislang unbekanntem Tatwerkzeug die Heck- bzw. Frontscheiben von abgestellten Fahrzeugen ein. Diese waren im Bereich des Autohauses geparkt gewesen.

22 Autos beschädigt: 33.000 Euro Schaden

Insgesamt 22 Fahrzeuge wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt. Warum es zu diesen Sachbeschädigungen kam, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Konkrete Zeugen konnten bislang nicht ermittelt werden. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Wildon (Tel. 059133/6176) erbeten.