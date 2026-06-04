Überholmanöver misslang: Biker bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Überholmanöver auf der B114 bei Trieben sind Donnerstagnachmittag zwei Motorradfahrer kollidiert. Ein 58-jähriger Biker wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 13.20 Uhr fuhr eine Gruppe von drei Motorradfahrer in Trieben (Bezirk Liezen) auf der B114 in Richtung Hohentauern. Ein 61-Jähriger aus Deutschland führte die Gruppe an. Als er bei Trieben einen vor ihm fahrenden Pkw überholen wollte und zum Überholvorgang angesetzt hatte, kam es zu einer Kollision mit einem weiteren Motorrad. Dieses wurde von eine 58-Jährigen aus Wien gelenkt.

58-Jähriger bei Motorrad-Unfall schwer verletzt

Er fuhr in dieselbe Fahrtrichtung und beabsichtigte die gesamte Motoradgruppe in einem zu überholen. Dabei prallte er gegen den 61-Jährigen und kam zu Sturz. Während der 58-Jährige mit schweren Verletzungen vom Roten Kreuz ins UKH Steiermark nach Kalwang eingeliefert wurde, konnte der 61-Jäjhrige einen Sturz verhindern. Die Unfallstelle war für die Dauer des Einsatzes rund 20 Minuten lang für den gesamten Verkehr gesperrt.