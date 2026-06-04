Wetterumschwung am Freitag: Kaltfront erreicht Steiermark

Am Freitag sorgt eine Kaltfront in der Steiermark für unbeständiges Wetter mit verbreitetem Regen, besonders am Vormittag. Erst im Tagesverlauf lässt der Niederschlag nach und die Bewölkung lockert regional wieder auf.

Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen 7 und 13 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 16 bis 19 Grad.

Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen 7 und 13 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 16 bis 19 Grad.

Am Freitag sorgt eine Kaltfront in der Steiermark für wechselhaftes und zeitweise nasses Wetter. Während die Obersteiermark bereits am Morgen verbreitet von Regen betroffen ist, bleibt es im Süden zunächst noch etwas freundlicher.

Regen breitet sich im Tagesverlauf aus

Im Laufe des Vormittags greifen dichte Wolken mit Regen zunehmend auch auf die südlichen Landesteile über. Damit setzt sich im ganzen Land im Tagesverlauf trübes und zeitweise nasses Wetter durch.

Besserung am Nachmittag

In der Obersteiermark lässt der Regen am Nachmittag bereits wieder nach, im weiteren Verlauf lockert es dort zunehmend auf und zeitweise zeigt sich auch die Sonne. Im Süden bleibt es hingegen etwas länger unbeständig, ehe sich auch dort bis zum Abend eine Wetterbesserung einstellt. Begleitet wird die Wetterlage von auflebendem Nordwind. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen 7 und 13 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 16 bis 19 Grad.