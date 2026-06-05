Nach Explosion bei Leoben: A9-Raststation evakuiert, zwei Schwerverletzte

Nach einer explosionsartigen Verpuffung auf einer Raststation an der A9 bei Leoben wurden zwei junge Mitarbeiter schwer verletzt, das Restaurant musste geräumt werden.

Zahlreiche Einsatzkräfte wurden alarmiert, nachdem zunächst von einer Explosion die Rede gewesen war. Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Keller des Restaurants zu einer Verpuffung gekommen war.

Zahlreiche Einsatzkräfte wurden alarmiert, nachdem zunächst von einer Explosion die Rede gewesen war. Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Keller des Restaurants zu einer Verpuffung gekommen war.

Zu einem folgenschweren Zwischenfall ist es am Donnerstagnachmittag auf der Raststation Kammern an der Pyhrnautobahn (A9) gekommen. Eine explosionsähnliche Verpuffung im Kellerbereich des Autobahn-Restaurants sorgte für einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften. Zwei Mitarbeiter wurden dabei schwer verletzt.

Zwei junge Männer erlitten schwere Verbrennungen

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 15.30 Uhr. Zahlreiche Einsatzkräfte wurden alarmiert, nachdem zunächst von einer Explosion die Rede gewesen war. Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Keller des Restaurants zu einer Verpuffung gekommen war. Warum es dazu kam, ist derzeit noch unklar. Bei dem Vorfall wurden zwei Mitarbeiter der Raststation, ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger, schwer verletzt. Nach ersten Informationen erlitten beide Männer schwere Verbrennungen an Armen und Beinen. Ein zufällig anwesender Arzt leistete unmittelbar nach dem Unfall Erste Hilfe, bevor das Österreichische Rote Kreuz die weitere medizinische Versorgung übernahm. Anschließend wurden die Verletzten mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen.

Restaurant vorsorglich geräumt

Aus Sicherheitsgründen wurde das gesamte Autobahn-Restaurant unmittelbar nach dem Vorfall evakuiert. Die Gäste und Mitarbeiter wurden vorübergehend auf einem nahegelegenen Parkplatz in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehren Kammern und Seiz unterstützten die Einsatzkräfte bei den Sicherungsmaßnahmen.

Spezialisten untersuchen Ursache

Die Ermittlungen zur Ursache laufen auf Hochtouren. Neben der Polizei standen auch sprengstoffkundige Beamte, Gefahrstoffexperten, Brandermittler sowie das Arbeitsinspektorat im Einsatz. Die Ermittlungen wurden inzwischen von den Brandermittlern des Landeskriminalamtes Steiermark übernommen. Der Betreiber der Raststation hat das Restaurant vorerst geschlossen.