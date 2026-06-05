Frozen Yogurt statt Spanienurlaub: Neues Lokal in Gleisdorf eröffnet

Ein Urlaub in Spanien wurde zur Geschäftsidee: Mit „Candys“ hat in Gleisdorf ein neues Lokal eröffnet, das Frozen Yogurt, süße Toppings und mediterranes Flair in die Weizerstraße bringt.

Im Mittelpunkt des Angebots steht Frozen Yogurt, der frisch aus der Softeismaschine zubereitet wird. Gäste können ihren Becher anschließend mit verschiedenen Toppings und Saucen individuell gestalten.

Im Mittelpunkt des Angebots steht Frozen Yogurt, der frisch aus der Softeismaschine zubereitet wird. Gäste können ihren Becher anschließend mit verschiedenen Toppings und Saucen individuell gestalten.

In der Weizerstraße in Gleisdorf gibt es ab sofort eine neue Anlaufstelle für Naschkatzen. Am Fronleichnamstag eröffnete das Lokal „Candys“ offiziell seine Türen und bringt eine Spezialität nach Gleisdorf, die viele bisher vor allem aus dem Urlaub kennen: Frozen Yogurt. Hinter dem Projekt steht der 29-jährige Adel Beck, der sich mit der Eröffnung einen lang gehegten Traum erfüllt hat.

Eine Idee aus dem Spanien-Urlaub

Der Ursprung von „Candys“ liegt mehrere Jahre zurück. Während eines Aufenthalts in Málaga entdeckten Adel Beck und seine Verlobte Andreea Georgiana ein kleines, rosafarbenes Frozen-Yogurt-Lokal. Die Atmosphäre und das Konzept hinterließen bleibenden Eindruck, so aus Medienberichten. Aus der Urlaubsidee wurde schließlich ein konkreter Plan. Im Winter 2025 entschloss sich das Paar, ein eigenes Lokal zu eröffnen. Wenig später fanden sie passende Räumlichkeiten in der Weizerstraße 3.

Frozen Yogurt mit individuellen Toppings

Im Mittelpunkt des Angebots steht Frozen Yogurt, der frisch aus der Softeismaschine zubereitet wird. Gäste können ihren Becher anschließend mit verschiedenen Toppings und Saucen individuell gestalten. Neben den süßen Spezialitäten bietet das neue Lokal auch Kaffee, Tee, Kakao sowie alkoholfreie Getränke an.

Große Freude bei der Eröffnung

Zur offiziellen Eröffnung gratulierten zahlreiche Gäste und Freunde des neuen Betriebs. Auch Bürgermeister und Nationalratsabgeordneter Christoph Stark schaute vorbei und überreichte Blumen an die Betreiberfamilie. Gemeinsam mit Mitarbeiterin Amelie Hofer sowie seiner Verlobten möchte Adel Beck das neue Lokal nun Schritt für Schritt etablieren. Die Öffnungszeiten sollen sich künftig an den Bedürfnissen der Gäste orientieren und werden laufend angepasst.