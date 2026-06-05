Lkw fing Feuer: Gleinalmtunnel auf der A9 gesperrt

Ein brennender Lkw hat Freitagfrüh im Gleinalmtunnel einen Großeinsatz ausgelöst. Wegen starker Rauchentwicklung wurde die A9 in diesem Bereich gesperrt. Der Verkehr wird derzeit über die S35 umgeleitet.

Auf der Pyhrnautobahn A9 ist es Freitagfrüh zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Im Gleinalmtunnel geriet ein Lkw in Fahrtrichtung Süden in Brand. Die Folge: starke Rauchentwicklung, Feuerwehreinsatz und eine Sperre des Tunnels. Der Vorfall ereignete sich laut Asfinag kurz vor 5.30 Uhr im Frühverkehr. Der Lkw fing auf Höhe einer Pannenbucht in Richtung Spielfeld Feuer.

©FF Friesach-Wörth Das Führerhaus des LKWs stand in Vollbrand.

Feuerwehr brachte Brand unter Kontrolle

Die Einsatzkräfte rückten rasch in den Tunnel aus. Nach rund zwei Stunden konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Trotzdem bleibt die Lage angespannt: Im Tunnel gibt es weiterhin Rauchentwicklung. Erst wenn die Situation sicher ist, können Experten den Tunnel genauer prüfen.

©FF Friesach-Wörth Bach etwa 2,5 Stunden war der Einsatz beendet.

Verkehr wird über S35 umgeleitet

Der Gleinalmtunnel bleibt daher vorerst gesperrt. Der Verkehr wird in beide Richtungen über die Brucker Schnellstraße S35 umgeleitet. Autofahrer müssen im Bereich der A9 mit Verzögerungen und längeren Fahrzeiten rechnen. Wie stark der Tunnel durch den Lkw-Brand beschädigt wurde, ist derzeit noch offen. Fachleute sollen den Bereich begutachten und danach entscheiden, wann eine Freigabe wieder möglich ist. Laut aktueller Einschätzung dürfte die Sperre noch mehrere Stunden andauern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.06.2026 um 09:56 Uhr aktualisiert