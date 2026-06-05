Schock in Bad Loipersdorf: Vier Hunde attackieren Spaziergänger

Vier Hunde griffen in Bad Loipersdorf zwei Menschen an und verletzten sie durch mehrere Bisse. Die Opfer mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei den Tieren handelt es sich um drei Rottweiler sowie einen Hirtenhund.

Bei den Tieren handelt es sich um drei Rottweiler sowie einen Hirtenhund.

Zu einem folgenschweren Hundeangriff ist es am Donnerstagabend in Bad Loipersdorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gekommen. Vier Hunde attackierten zwei Spaziergänger und verletzten diese durch mehrere Bisse. Die beiden Opfer mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Hunde entkamen aus Wohnhaus

Laut Polizei waren die beiden Hundehalter im Alter von 55 und 65 Jahren zum Zeitpunkt des Vorfalls vor Ort. Nach ihren Angaben waren die Tiere in einem benachbarten Wohnhaus untergebracht. Als die Besitzer gegen 20 Uhr von einer Feier nach Hause zurückkehrten und die Eingangstür öffneten, gelangten die Hunde ins Freie. Bei den Tieren handelt es sich um drei Rottweiler sowie einen Hirtenhund.

Angriff auf Spaziergänger

Die Hunde liefen zunächst über eine Pferdekoppel und einen angrenzenden Maisacker, bevor sie die nahegelegene Landesstraße erreichten. Dort trafen die Tiere auf zwei Spaziergänger aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Trotz mehrfacher Zurufe des Hundehalters konnten die Hunde nicht gestoppt werden. Kurz darauf kam es zur Attacke.

Frau und Mann erlitten mehrere Bissverletzungen

Eine 43-jährige Frau wurde dabei am linken Bein sowie am rechten Oberarm gebissen. Ihr 45-jähriger Lebensgefährte erlitt Bissverletzungen am linken Arm und linken Bein. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung der beiden Verletzten vor Ort. Anschließend wurden sie ins LKH Oststeiermark, Standort Fürstenfeld, gebracht. Wie schwer die Verletzungen der beiden Spaziergänger tatsächlich sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.