214 km/h auf A2: Polizei beschlagnahmt Sportwagen

Mit 214 km/h raste ein 28-Jähriger am Donnerstag über die A2 in Richtung Graz. Die Polizei stoppte den Lenker bei Arnwiesen, nahm ihm den Führerschein ab und beschlagnahmte den geliehenen Sportwagen vorläufig.

Die Polizei war in zivil unterwegs: Beim Rastplatz Arnwiesen wurde der Lenker schließlich von der Autobahn geleitet und kontrolliert.

Die Polizei war in zivil unterwegs: Beim Rastplatz Arnwiesen wurde der Lenker schließlich von der Autobahn geleitet und kontrolliert.

Ein 28-jähriger Lenker ist am Donnerstagnachmittag auf der A2 Südautobahn im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gestoppt worden. Der Mann war in Fahrtrichtung Graz unterwegs und wurde mit 214 km/h gemessen. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen, auch der PS-starke Sportwagen wurde zunächst beschlagnahmt.

Zivilstreife stoppte den Sportwagen

Gegen 15.30 Uhr fiel der luxuriöse Sportwagen eines italienischen Herstellers einer Zivilstreife auf. Beamte der Landesverkehrsabteilung hatten das Fahrzeug zuvor auf der A2 mit 214 km/h gemessen und die Information per Funk weitergegeben. Beim Rastplatz Arnwiesen wurde der Lenker schließlich von der Autobahn geleitet und kontrolliert.

Fahrzeug war nur geliehen

Bei dem Fahrer handelt es sich laut Polizei um einen 28-jährigen Mann. Der Sportwagen war nicht sein eigenes Fahrzeug, sondern geliehen. Nach der Kontrolle wurde das Auto vorläufig beschlagnahmt. Die Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld prüfte den Sachverhalt und ordnete danach an, dass der Wagen wieder an den Eigentümer ausgefolgt wird. Für den Fahrer hat die Raserei dennoch Konsequenzen. Sein Führerschein wurde vorläufig abgenommen, außerdem wird Anzeige erstattet.