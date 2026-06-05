Überfall im eigenen Haus: Täter fesseln Frau in Bad Aussee

Mitten in der Nacht wird eine Frau in ihrem eigenen Zuhause von Einbrechern überrascht: Drei Täter drangen in Bad Aussee gewaltsam in ein Wohnhaus ein, bedrohten die Bewohnerin und flüchteten schließlich mit Wertgegenständen.

Eine 57-jährige Frau wurde in den frühen Morgenstunden des 4. Juni in Bad Aussee im Bezirk Liezen Opfer einer sogenannten „Home Invasion“ – eines Raubüberfalls in den eigenen vier Wänden. Die Täter drangen gewaltsam in das Haus ein, bedrohten die Bewohnerin und entkamen schließlich mit ihrer Beute.

Täter dringen mitten in der Nacht ins Haus ein

Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich drei bislang unbekannte Männer gegen 3.20 Uhr über die Terrassentür Zugang zu dem Einfamilienhaus. Die 57-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt alleine im Gebäude und schlief im Obergeschoss. Während zwei Täter das Haus nach Wertgegenständen durchsuchten, ging ein weiterer in das Schlafzimmer der Frau. Dort wurde sie geweckt und zur Herausgabe von Wertsachen aufgefordert.

Frau musste ins Erdgeschoss gehen

Als die Bewohnerin angab, keine Wertgegenstände zu besitzen, durchsuchte der Täter die Räume selbst. Anschließend wurde die Frau aufgefordert, ins Erdgeschoss zu gehen. Dort versuchten die Unbekannten, die 57-Jährige mit Klebeband auf einem Sessel zu fixieren. Die Fesselung gelang jedoch nur teilweise. In weiterer Folge nahmen die Täter mehrere Telefone sowie ein Tablet an sich. Zudem verlangten sie Zugangsdaten und Codes von der Frau. Erst nach mehr als einer Stunde verließen die Tatverdächtigen das Haus wieder. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie Goldschmuck und weitere Wertgegenstände mit. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Opfer blieb unverletzt

Trotz der belastenden Situation blieb die Frau körperlich unverletzt. Nachdem die Täter geflüchtet waren, konnte sie das Haus verlassen und bei Nachbarn Hilfe suchen. Diese verständigten umgehend die Polizei. Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren. Spezialisten des Landeskriminalamtes Steiermark, Außenstelle Niklasdorf, haben die Untersuchungen übernommen. Tatortbeamte sicherten zahlreiche Spuren im Wohnhaus, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden. Zusätzlich werden weitere Befragungen und Vernehmungen durchgeführt. Noch ist unklar, wer hinter dem Überfall steckt und ob die Täter gezielt nach Wertgegenständen gesucht haben. Die Ermittlungen dauern an.