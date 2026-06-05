Wassermangel auf steirischen Almen: Wasser wird für Kühe knapp

Normalerweise sprudeln die Quellen auf den steirischen Almen zu dieser Jahreszeit ausreichend. Heuer ist vieles anders: Wegen der anhaltenden Trockenheit müssen Almbauern bereits jetzt Wasser mit Tankwagen zu ihren Tieren bringen.

Während viele Rinder gerade erst auf die Sommerweiden gebracht wurden, kämpfen zahlreiche Almbauern bereits mit einem Problem, das normalerweise erst viel später im Jahr auftritt: Wassermangel.

Während viele Rinder gerade erst auf die Sommerweiden gebracht wurden, kämpfen zahlreiche Almbauern bereits mit einem Problem, das normalerweise erst viel später im Jahr auftritt: Wassermangel.

Die Trockenheit der vergangenen Monate macht sich auf den steirischen Almen immer stärker bemerkbar. Während viele Rinder gerade erst auf die Sommerweiden gebracht wurden, kämpfen zahlreiche Almbauern bereits mit einem Problem, das normalerweise erst viel später im Jahr auftritt: Wassermangel. Auf mehreren Almen reichen die natürlichen Quellen derzeit nicht mehr aus, um die Tiere ausreichend zu versorgen.

Quellen liefern deutlich weniger Wasser

Besonders angespannt ist die Situation auf der Kletschachalm im Bezirk Leoben. Dort verbringen derzeit rund 100 Rinder den Sommer auf der Alm. Doch die Quellen liefern nur noch einen Bruchteil der üblichen Wassermenge. Statt der normalerweise benötigten 6.000 Liter pro Tag stehen derzeit lediglich rund 2.000 Liter aus den natürlichen Quellen zur Verfügung. Die fehlenden Wassermengen müssen täglich mit Tankfahrzeugen auf die Alm transportiert werden, so aus einem Bericht des ORF.

Wasser wird täglich auf die Alm gebracht

Auch in anderen Regionen der Steiermark beobachten Landwirte die Entwicklung mit Sorge. Auf einer Alm im Bezirk Graz-Umgebung liefert die Quelle derzeit nur etwa die Hälfte der sonst üblichen Wassermenge. Ohne weitere Niederschläge könnte sich die Lage in den kommenden Wochen weiter verschärfen. Für die Bauern ist die Situation besonders herausfordernd, weil Alternativen fehlen. Die Tiere können nicht einfach zurück auf die Höfe gebracht werden.

Nicht nur Wasser wird knapp

Die Trockenheit macht sich nicht nur bei der Wasserversorgung bemerkbar. Auch bei der Futterproduktion sind die Auswirkungen bereits sichtbar. Nach Angaben aus der Almwirtschaft fiel die erste Mahd heuer deutlich schlechter aus als im Vorjahr. Teilweise wurde bis zu 40 Prozent weniger Grünschnitt eingebracht. Damit fehlen wichtige Futterreserven für die kommenden Monate. Die aktuelle Wetterlage bereitet vielen Landwirten Sorgen. Während die Tiere auf den Almen täglich große Mengen Wasser benötigen, bleiben ergiebige Niederschläge bislang aus. Für die Almbauern steht deshalb fest: Nur anhaltender Regen kann die Situation nachhaltig entschärfen und die Wasserversorgung auf den steirischen Almen wieder stabilisieren.