1,3 Millionen Euro für den Seeberg: Bauarbeiten starten am Montag

Autofahrer auf der B20 müssen sich ab kommender Woche auf Verzögerungen einstellen. Auf der Passhöhe Seeberg starten umfangreiche Sanierungsarbeiten. Neben der Fahrbahn wird auch eine über 50 Jahre alte Brücke erneuert.

Auf einer der wichtigsten Verbindungen zwischen der Steiermark und Niederösterreich beginnen in wenigen Tagen umfangreiche Bauarbeiten. Ab Montag, dem 8. Juni, wird auf der B20, der Mariazeller Straße, im Bereich der Passhöhe Seeberg ein weiterer Sanierungsabschnitt umgesetzt. Bis Mitte August sollen rund 2,1 Kilometer Fahrbahn erneuert werden. Das Land Steiermark investiert dafür rund 1,3 Millionen Euro.

Fahrbahn wird aufwendig saniert

Der betroffene Abschnitt liegt zwischen den Gemeinden Turnau und Mariazell. Bereits in den vergangenen Jahren wurden auf der B20 rund vier Kilometer Straße modernisiert. Nun folgt der nächste Abschnitt auf der Seeberg-Passhöhe. Die bestehende Fahrbahn wird dabei großflächig abgefräst und neu aufgebaut. Je nach Schadensbild werden unterschiedliche Bauverfahren eingesetzt. Projektleiter Wolfgang Wiesler erklärt, „Die bestehende Fahrbahn wird zwischen neun und dreizehn Zentimeter abgefräst, der neue Asphaltaufbau wird eine Stärke von insgesamt elf Zentimeter haben. Dabei werden Entwässerung und Bankette natürlich angepasst.“

Brücke aus dem Jahr 1972 wird erneuert

Neben der Fahrbahn steht auch die sogenannte Schleppliftbrücke im Fokus der Arbeiten. Das rund 100 Meter lange Bauwerk stammt aus dem Jahr 1972 und weist altersbedingte Schäden auf. Im Zuge der Sanierung werden Betonschäden behoben, Fahrbahn und Fugen erneuert sowie weitere Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt. Für Verkehrsteilnehmer bedeutet die Baustelle Einschränkungen. Während der gesamten Bauzeit wird der Verkehr im Baustellenbereich wechselweise mittels Ampelanlage geregelt. Dadurch ist insbesondere an verkehrsreichen Tagen mit Wartezeiten zu rechnen.

Arbeiten sollen bis Mitte August dauern

Wenn alles planmäßig verläuft, sollen die Bauarbeiten bis Mitte August abgeschlossen sein. Verkehrslandesrätin Claudia Holzer betont die Bedeutung der Investition: Mit der Sanierung werde nicht nur die Verkehrssicherheit erhöht, sondern auch die langfristige Nutzbarkeit der wichtigen Passstraße sichergestellt.