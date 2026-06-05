Motorradunfall auf B114: Biker bei Überholmanöver schwer verletzt

Auf der B114 bei Trieben kollidierten zwei Motorradfahrer während eines Überholmanövers. Ein 58-Jähriger erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde umgehend ins UKH Kalwang gebracht.

Während der 61-jährige Deutsche sein Motorrad trotz des Zusammenstoßes unter Kontrolle halten konnte und unverletzt blieb, verlor der 58-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Während der 61-jährige Deutsche sein Motorrad trotz des Zusammenstoßes unter Kontrolle halten konnte und unverletzt blieb, verlor der 58-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Auf der Triebener Straße (B114) ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Motorradunfall gekommen. Bei einem Überholvorgang stießen zwei Motorradfahrer zusammen. Einer der beiden Männer wurde dabei schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr auf der beliebten Motorradstrecke zwischen Trieben und Hohentauern.

Kollision während Überholmanöver

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war eine Gruppe von Motorradfahrern auf der B114 in Richtung Hohentauern unterwegs. An der Spitze der Gruppe fuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland. Als dieser einen vor ihm fahrendes Auto überholen wollte, setzte gleichzeitig ein 58-jähriger Wiener zum Überholen der gesamten Motorradgruppe an. In diesem Moment kam es zur folgenschweren Kollision der beiden Motorräder.

Wiener stürzte und wurde schwer verletzt

Während der 61-jährige Deutsche sein Motorrad trotz des Zusammenstoßes unter Kontrolle halten konnte und unverletzt blieb, verlor der 58-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Der Motorradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde der schwer verletzte Wiener ins UKH Kalwang eingeliefert. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.