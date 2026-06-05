Nach Lkw-Brand auf der A9: Gleinalmtunnel bleibt weiter gesperrt

Nach dem Lkw-Brand im Gleinalmtunnel gibt es erste Entwarnung: Die Tunnelstruktur blieb weitgehend unbeschädigt. Dennoch bleibt die Südröhre der A9 vorerst gesperrt, da wichtige technische Anlagen repariert werden müssen.

Ein brennender Lkw hat am Freitag in den frühen Morgenstunden einen Großeinsatz im Gleinalmtunnel auf der A9 ausgelöst. Wie 5 Minuten berichtet, geriet das Fahrzeug kurz vor 5.30 Uhr in Fahrtrichtung Spielfeld in Brand, hier zu lesen: Lkw fing Feuer: Gleinalmtunnel auf der A9 gesperrt. Der Tunnel musste aufgrund der starken Rauchentwicklung gesperrt werden. Verletzt wurde dabei niemand. Nun gibt die ASFINAG ein erstes Update zur Schadenslage bekannt.

Keine schweren Schäden an der Tunnelstruktur

Nach umfangreichen Kontrollen durch Experten steht fest: Der Brand hat keine schwerwiegenden baulichen Schäden am Tunnel verursacht. „Bis auf wenige Betonabplatzungen gab es im Bereich des Brandortes keine gröberen baulichen Schäden am Tunnel“, teilt die ASFINAG mit. Die gute Nachricht bedeutet jedoch nicht automatisch eine rasche Freigabe der betroffenen Tunnelröhre.

Kabel, Beleuchtung und Kameras beschädigt

Vom Feuer betroffen wurden vor allem technische Einrichtungen im Tunnel. Beschädigt wurden unter anderem Kabelanlagen, Beleuchtungseinrichtungen, Videoüberwachungssysteme sowie Teile der Brandmeldeeinrichtungen. Diese Systeme sind für den sicheren Betrieb des Tunnels unverzichtbar und müssen vor einer Wiederöffnung repariert werden. Die ASFINAG hat bereits mit den notwendigen Arbeiten begonnen. Der Fokus liegt derzeit auf jenen Einrichtungen, die für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zwingend erforderlich sind.

Sperre Richtung Süden bleibt vorerst aufrecht

Die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Süden bleibt daher voraussichtlich den gesamten Freitag über gesperrt. Die Umleitung erfolgt weiterhin über die S35. Wie lange die Sperre tatsächlich dauern wird, hängt vom Fortschritt der laufenden Reparaturarbeiten ab. „Die aktuellen Maßnahmen fokussieren sich auf jene Einrichtungen, die für einen sicheren Betrieb des Tunnels notwendig sind“, erklärt die ASFINAG.

Nordröhre bereits wieder geöffnet

Für Verkehrsteilnehmer gibt es aber auch positive Nachrichten: Die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Norden konnte bereits gegen 8.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Parallel dazu laufen derzeit die Abschlepparbeiten des ausgebrannten Lastwagens sowie weitere Aufräumarbeiten im Tunnel. Die Verkehrslage blieb laut ASFINAG trotz der Sperre bislang weitgehend ruhig. Auf der Umleitungsstrecke über die S35 kann es jedoch zu Verzögerungen kommen. Besonders im Bereich Niklasdorf auf der S6 müssen Autofahrer aufgrund eines Baustellenbereichs mit Gegenverkehr und erhöhtem Verkehrsaufkommen rechnen. Die ASFINAG empfiehlt Verkehrsteilnehmern daher, mehr Fahrzeit einzuplanen und aktuelle Verkehrsinformationen zu beachten.