„Heimisches Saatgut“ soll Steiermark wieder mehr zum Blühen bringen

Margeriten, Glockenblumen und Wiesen-Salbei sollen künftig wieder öfter blühen: Ein neues Projekt in der Steiermark setzt auf regionales Wiesensaatgut und will damit wertvolle Lebensräume für Bienen und Schmetterlinge stärken.

Blumenreiche Wiesen gehören zur steirischen Landschaft, doch vielerorts sind sie in den vergangenen Jahrzehnten seltener geworden. Genau hier setzt nun ein neues Kooperationsprojekt an: Mit „Regionales Wiesensaatgut Steiermark“ soll heimisches Saatgut gewonnen, vermehrt und künftig für neue Blumenwiesen eingesetzt werden. Das Ziel ist klar: Mehr Artenvielfalt, mehr Lebensräume für Insekten und langfristig wieder mehr blühende Wiesen in der Steiermark.

Heimische Pflanzen statt beliebiger Saatmischungen

Im Mittelpunkt des Projekts steht regional angepasstes Saatgut. Gewonnen werden soll es von besonders wertvollen Wiesenflächen in allen Regionen der Steiermark. Diese sogenannten Spenderflächen werden in den kommenden Jahren erfasst. Dort wachsen heimische Pflanzen wie Margeriten, Glockenblumen, Wiesen-Salbei oder Klee. Ihre Samen sollen gesammelt und anschließend weitervermehrt werden. Der große Vorteil: Das Saatgut stammt aus der Region und ist an Klima, Böden und Landschaft der Steiermark angepasst.

Lebensraum für Bienen und Schmetterlinge

Artenreiche Wiesen sind weit mehr als ein schöner Anblick. Sie bieten Nahrung und Lebensraum für zahlreiche Tiere, darunter Bienen, Schmetterlinge und viele weitere Insektenarten. Gerade weil solche Flächen vielerorts zurückgegangen sind, soll das neue Projekt einen Beitrag zum Biodiversitätsschutz leisten. Naturschutzlandesrat Hannes Amesbauer betont: „Mit dem Aufbau einer regionalen Wiesensaatgutproduktion schaffen wir eine wichtige Grundlage für den Schutz und die Wiederherstellung artenreicher Wiesen.“ Zugleich werde damit laut Amesbauer auch die regionale Wertschöpfung gestärkt.

Naturparke spielen zentrale Rolle

Umgesetzt wird das Projekt gemeinsam mit Raumberg-Gumpenstein Research & Development und den Naturparken Steiermark. Die sieben steirischen Naturparke übernehmen dabei eine wichtige Rolle. Gemeinsam mit Landwirten, Gemeinden und weiteren Partnern sollen geeignete Flächen ausgewählt und die Saatgutgewinnung aufgebaut werden. Matthias Rode, Geschäftsführer der Naturparke Steiermark, sieht darin eine große Chance: „Das Projekt zeigt, wie erfolgreich die Zusammenarbeit von Naturschutz, Forschung und Landwirtschaft funktionieren kann.“ Das gewonnene Saatgut soll künftig nicht nur bei klassischen Naturschutzprojekten eingesetzt werden. Auch Gemeinden, Infrastrukturprojekte und größere Bauvorhaben könnten davon profitieren, wenn neue Grünflächen, Böschungen oder Blumenwiesen angelegt werden.