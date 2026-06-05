Erzbergrodeo startet spektakulär und mit Schock-Moment vor der Ziellinie

Das Erzbergrodeo 2026 ist mit einem spektakulären Rennen gestartet. Während ein Motocross-Weltmeister jubelte, sorgte ein Sturz unmittelbar vor dem Ziel für einen der emotionalsten Momente des Tages.

Der „Berg aus Eisen“ zeigte sich am Freitag einmal mehr von seiner spektakulärsten Seite. Tausende Motorsportfans pilgerten zum Erzbergrodeo nach Eisenerz, wo mit dem traditionellen Rocket Ride der erste große Höhepunkt des Rennwochenendes über die Bühne ging. Schon Stunden vor dem Finale herrschte entlang der steilen Hänge Volksfeststimmung. Als die Fahrer schließlich die berüchtigten Anstiege in Angriff nahmen, wurde den Zuschauern Motorsport auf höchstem Niveau geboten.

©5 Minuten Der Berg aus Eisen zieht auch heuer wieder tausende Motorsportfans an.

275 Fahrer kämpfen um den ersten Sieg

Insgesamt 275 Fahrer aus zahlreichen Nationen stellten sich der Herausforderung am Erzberg. Die Strecke verlangte Mensch und Maschine alles ab. Nur die schnellsten Piloten schafften den Sprung ins große Finale. Dort entwickelte sich ein packender Kampf um den ersten prestigeträchtigen Erfolg des diesjährigen Erzbergrodeos. Am Ende durfte ein prominenter Name jubeln. Der zweifache Motocross-Weltmeister Sébastien Tortelli raste zum Sieg und sicherte sich damit erstmals den begehrten Erzberg-Felspokal. Besonders bemerkenswert: Das gesamte Podium wurde von Fahrern auf vollelektrischen Motorrädern erobert. Damit sorgte das Team Stark Future für eine kleine Revolution beim traditionsreichen Bewerb.

©5 Minuten Insgesamt 275 Fahrer aus zahlreichen Nationen stellten sich der Herausforderung am Erzberg.

Dramatische Szenen auf den letzten Metern

Für einen der emotionalsten Momente des Tages sorgte jedoch Publikumsliebling Ossi Reisinger. Der österreichische Ausnahmefahrer lag lange aussichtsreich im Rennen und hatte das Podest fest im Visier. Doch unmittelbar auf der Ziellinie kam es zum Schockmoment: Reisinger stürzte ausgerechnet in den letzten Sekunden des Rennens. Der Jubel über eine mögliche Topplatzierung wich schlagartig der Enttäuschung. Zwar konnte sich der Oberösterreicher noch Rang vier sichern, der Traum vom Podest war jedoch geplatzt.

©5 Minuten Die Hänge rund um die Strecke waren dicht gefüllt, die Fans feuerten ihre Favoriten lautstark an.

Tausende Fans sorgen für Gänsehaut-Stimmung

Neben dem Renngeschehen lockte das Erzbergrodeo auch heuer wieder zahlreiche Besucher an. Die Hänge rund um die Strecke waren dicht gefüllt, die Fans feuerten ihre Favoriten lautstark an. Für zusätzliche Highlights sorgten spektakuläre Showeinlagen und Demonstrationsfahrten, die das Motorsportfestival zu einem echten Publikumsmagneten machten. Mit dem Rocket Ride ist das Erzbergrodeo-Wochenende nun endgültig eröffnet. In den kommenden Tagen warten weitere Höhepunkte auf Fahrer und Fans.