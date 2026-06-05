Grundwasserschutz in der Steiermark: Neue Regeln ab 8. Juni

Ab 8. Juni gelten neue Regeln für das Grundwasserschutzprogramm von Graz bis Bad Radkersburg. Der Schutz des Trinkwassers bleibt laut Land aufrecht, für landwirtschaftliche Betriebe fallen aber bürokratische Hürden weg.

In der Steiermark treten ab Montag, dem 8. Juni, neue Regeln für das Grundwasserschutzprogramm Graz bis Bad Radkersburg in Kraft. Die entsprechende Novelle hat alle parlamentarischen Prozesse durchlaufen und soll zwei Ziele verbinden: den Schutz des Grundwassers sichern und landwirtschaftliche Betriebe von unnötiger Bürokratie entlasten.

Schutz des Trinkwassers bleibt bestehen

Das Land betont, dass das Schutzniveau für das Grundwasser unverändert aufrecht bleibt. Bestehende Obergrenzen für die Stickstoffdüngung, Aufzeichnungspflichten und Kontrollmechanismen gelten weiterhin. Geändert wird vor allem der Umgang mit Wirtschaftsdünger. Aufwendige Messungen müssen künftig nicht mehr durchgeführt werden. Stattdessen können Betriebe Berechnungen auf Basis bestehender Referenzwerte verwenden.

Weniger Aufwand für Bauern

Damit sollen Kosten und bürokratischer Aufwand für bäuerliche Betriebe reduziert werden. Aus Sicht des Landes bringt diese Änderung keine Abschwächung des Grundwasserschutzes, sondern eine praxisnähere Umsetzung. Landesrat Hannes Amesbauer betont: „Trinkwasser ist unser wertvollstes Gut. Deshalb bleibt der Schutz unseres Grundwassers auch weiterhin konsequent aufrecht.“ Gleichzeitig wolle man dort Erleichterungen schaffen, wo Aufwand keinen zusätzlichen Nutzen bringe.

©Land Steiermark/Robert Binder Landesrat Hannes Amesbauer betont: „Trinkwasser ist unser wertvollstes Gut.“

„Klares Signal“ für Betriebe

Amesbauer sieht in der Novelle auch ein Zeichen an die Landwirtschaft. „Mit dem Inkrafttreten dieser Novelle setzen wir ein klares Signal: Wir halten am Grundwasserschutz fest und entlasten gleichzeitig jene Betriebe, die tagtäglich verantwortungsvoll wirtschaften“, erklärt er. Laut bisherigen Evaluierungen liegt die Grundwasserqualität in der Steiermark überwiegend auf hohem Niveau. In Regionen mit erhöhten Nitratwerten können die Behörden weiterhin gezielt Maßnahmen setzen. Dazu zählen verstärkte Kontrollen, begleitende Untersuchungen und eine intensivere Beratung durch die Landwirtschaftskammer.