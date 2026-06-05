Grillsaison startet: Appell für regionale Produkte

Pünktlich zum Start der Grillsaison werben das Land Steiermark und Styriabrid für heimisches Schweinefleisch. Im Fokus stehen regionale Qualität, kurze Wege und die Forderung nach mehr Herkunftstransparenz.

Ob Kotelett, Karree, Ripperl oder Würstel – Schweinefleisch ist mit rund 33 Kilo pro Kopf und Jahr die beliebteste Fleischart Österreichs und darf daher auf keinem Griller fehlen. Die Steiermark steht dabei für höchste Qualität, kurze Transportwege und eine Produktion nach strengsten Standards. Die heimischen Bäuerinnen und Bauern sorgen tagtäglich mit großer Verantwortung und viel Einsatz dafür, dass regionale Lebensmittel frisch und in bester Qualität auf den Tellern landen.

„Steirisches Schweinefleisch steht für Qualität, Frische und nachvollziehbare Herkunft“

„Unsere steirischen Bäuerinnen und Bauern erzeugen Lebensmittel mit höchster Qualität und großem Engagement. Wer regional einkauft, stärkt die heimische Landwirtschaft, sichert Arbeitsplätze in der Region und genießt gleichzeitig beste Qualität“, betont Landesrätin Simone Schmiedtbauer. Auch Styriabrid-Obmann Josef Kaiser verweist auf die besondere Bedeutung regionaler Wertschöpfung in der Steiermark: „Steirisches Schweinefleisch steht für Qualität, Frische und nachvollziehbare Herkunft. Unsere Produzentinnen und Produzenten arbeiten unter hohen Standards und liefern Lebensmittel, auf die man sich verlassen kann. Gerade zur Grillsaison wollen wir die Menschen motivieren, bewusst zu regionalen Produkten zu greifen und damit die steirische Landwirtschaft zu unterstützen.“

©Land Steiermark/Robert Binder Steirische Qualität auch am Grillteller: Der Sommer steht vor der Tür, die Grillsaison startet.

Schmiedtbauer und Kaiser erneuern in diesem Zusammenhang auch ihre Forderung nach einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel. Konsumentinnen und Konsumenten müssten klar erkennen können, woher Fleisch und andere Lebensmittel stammen und unter welchen Bedingungen sie produziert wurden. „Die Menschen wollen wissen, was auf ihrem Grill landet. Transparenz bei der Herkunft ist daher entscheidend. Eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung stärkt das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten und schafft faire Bedingungen für unsere heimischen Betriebe“, so Schmiedtbauer und Kaiser unisono.