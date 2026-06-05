Schwer verletzt: Mann nach Kollision aus Unfall-Wrack befreit

Bei einem Verkehrsunfall auf der LB72 im Bezirk Weiz ist am Freitagvormittag ein 84-jähriger Pkw-Lenker schwer verletzt worden. Der Mann musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Gegen 9.45 Uhr lenkte ein 56-Jähriger einen Lkw mit Tiefladeanhänger auf der LB72 in Birkfeld (Bezirk Weiz). Plötzlich brach der Anhänger auf der regennassen Fahrbahn nach links aus. Dabei streifte dieser zunächst einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 84-Jährigen aus dem Bezirk Weiz, und in weiterer Folge einen weiteren entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 43-Jährigen ebenfalls aus dem Bezirk Weiz.

Autofahrer bei Kollision schwer verletzt: Hubschrauber im Einsatz

Durch die Kollision wurden beide Pkw gegen die Leitschiene gedrückt. Der 84-jährige Fahrzeuglenker wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C12 in das LKH Graz geflogen. Der 56-jährige Lkw-Lenker sowie die 43-jährige Pkw-Lenkerin blieben unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.