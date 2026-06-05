Explosion fordert zwei Schwerletzte: Jetzt ist die Ursache bekannt

Nach der Explosion in einer Raststation bei Leoben mit zwei Schwerverletzten steht die Ursache fest: Ein brennbares Aerosol-Gemisch soll durch Spraydosen und eine Zigarette entzündet worden sein. Ermittlungen laufen weiter.

Wie bereits berichtet, ist es Donnerstagnachmittag, 4. Juni 2026, zu einer Explosion im Keller einer Autobahnraststätte gekommen, bei der zwei Personen schwer verletzt wurden. Mehr dazu liest du hier: Nach Explosion bei Leoben: A9-Raststation evakuiert, zwei Schwerverletzte. Die Ursache konnten nun ermittelt werden.

Explosion in Autobahnraststätte: Das ist der Grund

Die Ermittlungen wurden von Beamten des Landeskriminalamts Steiermark übernommen. Die abschließende Explosionsursachenermittlung erfolgte in Kooperation mit einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung Steiermark. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Explosion mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dadurch zustande kam, dass im Kellerabteil durch unsachgemäßen Umgang mit Spraydosen ein brennbares Aerosol-Luft-Gemisch freigesetzt wurde. Durch das Anzünden einer Zigarette mit einem Feuerzeug kam es zur Umsetzung dieses Gemischs. Die genauen Hintergründe sind noch Gegenstand der Ermittlungen. In Folge der Explosion wurden zwei Mitarbeiter schwer verletzt und befinden sich diese in stationärer Behandlung im LKH Graz. Es besteht keine Lebensgefahr. Der am Gebäude entstandene Schaden ist derzeit noch nicht bekannt.