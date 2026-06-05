Aquaplaning auf A2: Lenker kracht gegen Leitschiene, Beifahrerin verletzt

Auf der A2 bei Schäffern ist es am Freitagvormittag zu einem Unfall gekommen. Ein Auto kam offenbar wegen Aquaplaning ins Schleudern, eine 60-jährige Beifahrerin wurde verletzt und per Hubschrauber ins Spital geflogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung musste die A2 zwischen 11.05 Uhr und 11.30 Uhr in Fahrtrichtung Wien total gesperrt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung musste die A2 zwischen 11.05 Uhr und 11.30 Uhr in Fahrtrichtung Wien total gesperrt werden.

Freitagvormittag, 5. Juni 2026, geriet ein 55-Jähriger auf der regennassen A2 in Fahrtrichtung Wien offenbar aufgrund von Aquaplaning mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und touchierte die Leitscheine. Seine 60-jährige Frau wurde dabei verletzt. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr, Höhe Schäffern (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). Die 60-jährige Beifahrerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das LKH Oberwart geflogen. Der Lenker blieb unverletzt.

Autobahn nach Unfall gesperrt

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung musste die A2 zwischen 11.05 Uhr und 11.30 Uhr in Fahrtrichtung Wien total gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Pinggau führte die Fahrzeugbergung sowie die Fahrbahnreinigung durch. Der Verkehr wurde bei der Anschlussstelle Schäffern von der Autobahn ab- und wieder aufgeleitet. Dadurch konnten größere Verkehrsbehinderungen vermieden werden.