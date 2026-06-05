Sattelaufleger bricht aus: Steirer muss Auto verreißen, Ehepaar verletzt

Zwei Verletzte hat ein Unfall in Untertiefenbach (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark) gefordert. Dort, auf der L414 ist ein Auto mit einem Sattelaufleger Freitagmittag, am 5. Juni 2026, kollidiert.

Wie die Polizei berichtet, war ein 49-jähriger Slowene gegen 12.35 Uhr mit seinem Sattelkraftfahrzeug auf der L414 von Stubenberg kommend in Richtung Hartl unterwegs. Plötzlich brach der Sattelaufleger offenbar aufgrund der nassen Fahrbahn bei einer leichten Rechtskurve aus, sodass er auf de Gegenfahrbahn ragte.

Ehepaar wurde ins Krankenhaus gebracht

Zeitgleich kam ein 67-jähriger Steirer mit seiner 58-jährigen Gattin am Beifahrersitz entgegen und musste sein Auto nach rechts in den angrenzenden Straßengraben verreißen. Dabei krachte das Fahrzeug gegen einen Wasserdurchlass und kam in einem angrenzenden Wiesenstück zu stehen. Der 67-Jährige wurde leicht, seine Gattin schwer verletzt. Beide wurden von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.