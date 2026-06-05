Sonne, Wolken, Gewitter: Gemischtes Wetter am Samstag

Der Samstag bringt in der Steiermark zunächst freundliches Wetter nach möglichem Nebel, ehe im Tagesverlauf vor allem im Bergland Wolken und einzelne Schauer sowie Gewitter aufziehen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad.

Am Samstag startet das Wetter in der Steiermark regional mit Nebel- oder Hochnebelfeldern, die sich jedoch rasch auflösen. Im Tagesverlauf bilden sich vor allem über dem Bergland Quellwolken, zusätzlich ziehen von Westen her dichtere Wolken auf. Am Nachmittag und Abend steigt in der westlichen und nördlichen Obersteiermark die Schauer- und Gewitterneigung an. Vereinzelt können diese Wettererscheinungen auch das steirische Randgebirge erreichen. In den übrigen Landesteilen bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen bewegen sich am Morgen zwischen 6 und 10 Grad, im Tagesverlauf werden Höchstwerte von 21 bis 25 Grad erreicht. Begleitet wird das Wetter regional von lebhaftem Südwind.