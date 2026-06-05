Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt das Wetter in der Steiermark
Im Tagesverlauf bilden sich vor allem über dem Bergland Quellwolken, zusätzlich ziehen von Westen her dichtere Wolken auf.
Steiermark
05/06/2026
Prognose

Sonne, Wolken, Gewitter: Gemischtes Wetter am Samstag

Der Samstag bringt in der Steiermark zunächst freundliches Wetter nach möglichem Nebel, ehe im Tagesverlauf vor allem im Bergland Wolken und einzelne Schauer sowie Gewitter aufziehen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Samstag startet das Wetter in der Steiermark regional mit Nebel- oder Hochnebelfeldern, die sich jedoch rasch auflösen. Im Tagesverlauf bilden sich vor allem über dem Bergland Quellwolken, zusätzlich ziehen von Westen her dichtere Wolken auf. Am Nachmittag und Abend steigt in der westlichen und nördlichen Obersteiermark die Schauer- und Gewitterneigung an. Vereinzelt können diese Wettererscheinungen auch das steirische Randgebirge erreichen. In den übrigen Landesteilen bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen bewegen sich am Morgen zwischen 6 und 10 Grad, im Tagesverlauf werden Höchstwerte von 21 bis 25 Grad erreicht. Begleitet wird das Wetter regional von lebhaftem Südwind.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: