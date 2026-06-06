LKW auf der Straße: Steirisches Ehepaar bei Unfall verletzt

Im steirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld kam es am Freitag zu Mittag zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Auto. Dabei wurde ein Ehepaar verletzt.

Am Freitag krachte es auf der Tiefenbacherstraße im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 49-Jähriger aus Slowenien mittags mit einem Sattelkraftfahrzeug von Stubenberg Richtung Hartl. Doch die Straßenverhältnisse sorgten für ein Unglück: Der Sattelaufleger brach in einer Rechtskurve aus und geriet auf die Gegenfahrbahn. Als Grund für das Ausbrechen vermutet die Polizei derzeit die nasse Fahrbahn.

Ehepaar verletzt

Zeitgleich waren ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Weiz und seine Frau (58) mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Sie entdeckten den ausgebrochenen Aufleger und der 67-Jährige musste sein Auto in den angrenzenden Straßengraben verreißen, um nicht mit dem LKW zu kollidieren. „Dabei prallte der Pkw gegen einen Wasserdurchlass und kam in einem angrenzenden Wiesenstück zu stehen“, schildert die Polizei. Der 67-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall vermutlich leicht verletzt, seine Frau erlitt eine schwere Verletzung und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.