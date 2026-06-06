Beliebter Schulbusfahrer verstorben: „Wir werden dich nie vergessen“

Die Trauer in Kainach ist groß. Emmerich Marcher, von vielen liebevoll „Emmi“ genannt, ist verstorben. Ob als Schulbusfahrer, Vereinskollege oder Freund er hinterlässt in allen Bereichen eine große Lücke.

Mit Emmerich Marcher verliert die Region einen Mann, der über viele Jahre das Gemeindeleben mitprägte und für zahlreiche Menschen weit mehr war als nur ein Bekannter oder Arbeitskollege.

Mit Emmerich Marcher verliert die Region einen Mann, der über viele Jahre das Gemeindeleben mitprägte und für zahlreiche Menschen weit mehr war als nur ein Bekannter oder Arbeitskollege.

In der Gemeinde Kainach herrscht tiefe Betroffenheit. Mit Emmerich Marcher verliert die Region einen Mann, der über viele Jahre das Gemeindeleben mitprägte und für zahlreiche Menschen weit mehr war als nur ein Bekannter oder Arbeitskollege. Wer „Emmi“ begegnete, erinnert sich an sein herzliches Lachen, seine Offenheit und seine Fähigkeit, mit Menschen jeden Alters ins Gespräch zu kommen. Ob bei Vereinsveranstaltungen, im Freundeskreis oder im Alltag, er war jemand, der überall willkommen war und dessen Gesellschaft geschätzt wurde.

Mit Herz für die Kinder unterwegs

Besonders eng verbunden war Emmerich Marcher mit den Kindern der Region. Als Schulbusfahrer war er bis zuletzt mit großer Leidenschaft im Einsatz. Für Schüler gehörte er über Jahre hinweg zum Alltag. Mit Freundlichkeit, Geduld und einem offenen Ohr sorgte er dafür, dass sich die Kinder auf dem Weg zur Schule sicher und gut aufgehoben fühlten. Viele Familien werden sich noch lange an seine herzliche Art erinnern.

Ein Mensch, der Spuren hinterlässt

Doch nicht nur beruflich war Emmerich Marcher tief in der Gemeinschaft verwurzelt. Als Vereinsmitglied, Singkamerad, Eisschütze und Freund war er aus dem Gemeindeleben kaum wegzudenken. Sein Humor, seine Hilfsbereitschaft und seine positive Ausstrahlung machten ihn zu einem beliebten Wegbegleiter. Freunde, Vereinskollegen und Weggefährten beschreiben ihn als Menschen, der immer für andere da war und dessen Tür stets offenstand.

Die Familie verliert einen besonderen Menschen

Am schwersten wiegt der Verlust für seine Familie. Für seine Geschwister war er ein liebevoller Bruder, für seine Nichten und Neffen ein lustiger Onkel, für seine Enkelkinder ein fürsorglicher und stolzer Opa. Selbst während seiner schweren Krankheit stellte er seine eigenen Sorgen in den Hintergrund. Viele Angehörige wussten lange nicht, wie sehr ihn die Krankheit bereits belastete. Stattdessen schenkte er seinen Liebsten weiterhin gemeinsame Stunden, Lachen und schöne Erinnerungen. Mit dem Tod von Emmerich Marcher verliert Kainach einen Menschen, der das Leben vieler bereichert hat. Was bleibt, sind die Erinnerungen an einen Mann mit großem Herzen, an seine Lebensfreude und an die vielen Begegnungen, die Menschen nie vergessen werden. Oder, wie seine Familie es ausdrückt: „Danke, lieber Emmi, dass wir dich kennen und lieben durften. Wir werden dich nie vergessen.“

Trauerfeier und Abschied

Freunde, Familie und Bekannte können sich am Dienstag, dem 9. Juni ab 9 Uhr in der Aufbahrungshalle Kainach von Emmy verabschieden. Am 11. Juni ist ab 14:30 Uhr der Trauergottesdienst in der Pfarrkirche und anschließend die Beisetzung am Friedhof Kainach.