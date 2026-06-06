Graz99ers verlieren Play-off-MVP Lukas Haudum nach Finnland

Die Graz99ers verlieren eine ihrer wichtigsten Stützen: Lukas Haudum wechselt nach Finnland zu Turku. Der 29-Jährige war zuletzt einer der Erfolgsgaranten beim Meistertitel der Grazer.

Die Graz99ers müssen einen Abgang verkraften. Lukas Haudum, einer der prägenden Spieler der vergangenen Jahre, verlässt den amtierenden Eishockeymeister und setzt seine Karriere in Finnland fort. Der 29-jährige Stürmer wechselt zu Turku.

Einer der Schlüsselspieler des Meisterteams

Als Lukas Haudum 2024 zu den Graz99ers kam, galt er als Wunschspieler von Präsident Herbert Jerich. Die Erwartungen waren hoch und der gebürtige Linzer erfüllte sie eindrucksvoll. Mit seiner Übersicht, Erfahrung und Torgefahr wurde er rasch zu einem der wichtigsten Akteure im Grazer Spiel. Besonders in den Play-offs zeigte Haudum seine Klasse. Für seine starken Leistungen wurde er zum wertvollsten Spieler der entscheidenden Saisonphase gewählt.

Wechsel nach Turku

Künftig läuft Haudum in der finnischen Liga für Turku auf. Für den österreichischen Nationalteamspieler ist es nicht der erste Schritt ins Ausland. Bereits früher sammelte er mehrere Jahre Erfahrung in Schweden, wo er unter anderem im Nachwuchs von Södertälje sowie später bei Malmö und Pantern spielte. Zuletzt musste sich Haudum einer Operation unterziehen. Deshalb konnte er Österreichs Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz nicht unterstützen.

Beeindruckende Bilanz in Österreich

In der heimischen Liga hinterlässt Haudum starke Zahlen. Für den KAC und die Graz99ers sammelte der Stürmer in 350 Spielen insgesamt 285 Scorerpunkte. Darunter waren 104 Tore und 181 Assists. Mit beiden Vereinen durfte er zudem den Meistertitel feiern. Nach erfolgreichen Jahren in Österreich folgt nun der nächste Karriereschritt im Ausland. Nach dem Meistertitel steht der Klub nun vor der Aufgabe, eine der wichtigsten Positionen im Kader neu zu besetzen.