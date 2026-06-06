Nach Lkw-Brand: Gleinalmtunnel wieder vollständig geöffnet

Der Lkw-Brand im Gleinalmtunnel sorgte am Freitag für erhebliche Verkehrsprobleme auf der Pyhrnautobahn. Nun ist die wichtige Nord-Süd-Verbindung wieder vollständig geöffnet.

Nach stundenlangen Einschränkungen auf der Pyhrnautobahn am Freitag, dem 5. Juni, gibt es Entwarnung für tausende Verkehrsteilnehmer. Der Gleinalmtunnel auf der A9 ist seit Freitagabend wieder in beide Richtungen befahrbar. Zuvor hatte ein Lkw-Brand im Tunnel einen Großeinsatz ausgelöst und zu umfangreichen Sperren geführt. Besonders betroffen war die Fahrtrichtung Süden, die über mehrere Stunden nicht genutzt werden konnte, 5 Minuten hat berichtet.

©FF Friesach-Wörth Ein Lkw fing im Tunnel plötzlich an zu brenne. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Wichtige Autobahnverbindung wieder frei

Während die Tunnelröhre Richtung Norden bereits kurz nach dem Vorfall wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte, mussten Autofahrer in Fahrtrichtung Süden deutlich länger Geduld aufbringen. Erst am späten Abend gaben die Verantwortlichen grünes Licht für die vollständige Öffnung des Tunnels. Damit steht eine der wichtigsten Verkehrsachsen zwischen Oberösterreich und der Steiermark wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Schäden nach Brand noch nicht vollständig behoben

Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten allerdings noch nicht. Durch das Feuer wurden technische Einrichtungen im Tunnel beschädigt. Betroffen sind unter anderem Kabelanlagen sowie Teile der Videoüberwachung. Laut Asfinag konnten jene Maßnahmen, die für einen sicheren Betrieb notwendig sind, bereits umgesetzt werden. Die vollständige Wiederherstellung der beschädigten Infrastruktur wird jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Für Verkehrsteilnehmer gibt es deshalb weiterhin eine Einschränkung: In der Tunnelröhre Richtung Süden gilt bis auf Weiteres ein Tempolimit von 80 km/h. Mit dieser Maßnahme soll die Sicherheit gewährleistet werden, solange einzelne technische Einrichtungen noch nicht vollständig erneuert sind.

Fahrer konnte sich rechtzeitig retten

Der Brand war am Freitag von einem Lkw ausgegangen. Der 44-jährige Lenker reagierte geistesgegenwärtig und brachte sein Fahrzeug noch in einer Pannenbucht zum Stillstand. Anschließend konnte er sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Mann blieb unverletzt. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer jedoch schwer beschädigt.

Erleichterung für Pendler und Reisende

Mit der Wiederöffnung endet für viele Pendler, Reisende und Transportunternehmen ein verkehrsreicher Tag voller Umleitungen und Verzögerungen. Besonders an Wochenenden zählt die A9 zu den wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Österreichs.