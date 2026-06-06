Wer übernimmt die Höfe? Steirische Jungbauern kämpfen mit Unsicherheit

Die Zukunft der steirischen Landwirtschaft liegt in den Händen der nächsten Generation. Viele Jungbauern investieren in ihre Höfe und setzen auf neue Ideen. Gleichzeitig kämpfen sie mit hohen Kosten und Unsicherheiten.

Wer heute einen Bauernhof übernimmt, braucht nicht nur Leidenschaft für die Landwirtschaft, sondern auch Mut. Denn während viele Betriebe in Österreich verschwinden, entscheiden sich junge Bauern bewusst dafür, die Familientradition fortzuführen, oft unter schwierigen Bedingungen. Trotz aller Herausforderungen zählt Österreich im europäischen Vergleich zu den Ländern mit den jüngsten Betriebsleitern. Hinter dieser positiven Statistik verbergen sich jedoch viele Sorgen und offene Fragen.

Junge Generation übernimmt Verantwortung

Für viele Hofnachfolger beginnt die Verantwortung schon früh. Sie wachsen mit der Landwirtschaft auf, helfen im Familienbetrieb mit und treffen später die Entscheidung, den Hof weiterzuführen. Dabei geht es längst nicht mehr nur um die Produktion von Lebensmitteln. Moderne Landwirtschaft bedeutet auch wirtschaftliches Denken, Investitionen, Energiefragen und den Umgang mit ständig wechselnden Rahmenbedingungen. Gerade in den ersten Jahren stehen junge Landwirte vor großen finanziellen Herausforderungen. Neue Maschinen, Stallungen, Technik oder Flächen erfordern hohe Investitionen. Oft vergehen Monate oder sogar Jahre, bis sich diese Ausgaben wieder rechnen. Gleichzeitig schwanken Preise für Futtermittel, Energie und landwirtschaftliche Produkte immer stärker.

Förderungen helfen, aber nicht jedem

Um den Einstieg zu erleichtern, gibt es Förderprogramme für junge Hofübernehmer. Diese finanzielle Unterstützung soll den Start in die Selbstständigkeit erleichtern. Allerdings sind die Förderungen an verschiedene Voraussetzungen gebunden. Schulungen, Ausbildungen und bürokratische Auflagen schrecken manche Junglandwirte ab oder erschweren den Zugang zu den Fördermitteln, so aus einem Bericht des ORF.

Planungssicherheit wird immer wichtiger

Ein Thema beschäftigt viele Betriebe besonders: die Frage, wie die Landwirtschaft in den kommenden Jahren aussehen wird. Unsichere Marktpreise, neue gesetzliche Vorgaben und steigende Produktionskosten machen langfristige Entscheidungen schwierig. Wer heute investiert, möchte wissen, ob sich diese Investition auch in zehn oder 15 Jahren noch auszahlt.

Neue Wege für die Landwirtschaft

Viele junge Landwirte aus der Steiermark reagieren auf diese Herausforderungen mit Innovationen. Sie setzen auf Photovoltaikanlagen, Direktvermarktung, Digitalisierung oder zusätzliche Betriebszweige. Dadurch entstehen moderne Familienbetriebe, die Tradition und neue Technologien miteinander verbinden. Ziel ist es, unabhängiger zu werden und den Hof wirtschaftlich stabil für die nächste Generation aufzustellen.