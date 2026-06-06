Kater trägt Prada: Modernes Märchen im Volkshaus Frohnleiten

„Der gestiefelte Kater oder die Katze trägt Prada“: Märchentheater für die ganze Familie im Volkshaus Frohnleiten Die Grazer Kinder- und Jugendbühne – mit dem Frohnleitner Nachwuchsschauspieler Leo Weingerl .

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, um 16 Uhr im Volkshaus Frohnleiten wird der beliebte Märchenklassiker in einer modernen und humorvollen Inszenierung präsentiert. Mit viel Fantasie, Musik und Charme erzählt das Ensemble eine spannende Geschichte über Mut, Klugheit und Freundschaft, die Kinder ebenso begeistert wie Erwachsene.

Für Kinder und Erwachsene

Die liebevoll gestaltete Aufführung verspricht beste Unterhaltung für Kinder ebenso wie für Erwachsene und richtet sich an Besucher von 3 bis 99 Jahren. Karten sind über Öticket sowie an der Tageskasse erhältlich. Der Eintritt beträgt 13 Euro, Kinder bis 12 Jahre zahlen 7 Euro.