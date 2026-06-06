Großeinsatz bei Industriebrand: 80 Einsatzkräfte bekämpfen Feuer

Am heutigen Samstag kam es in St. Stefan im Rosental zu einem Industriebrand. 80 Einsatzkräfte bekämpften das Feuer,

Am Samstag, dem 6. Juni 2026, wurden die vier Feuerwehren des Abschnittes St. Stefan im Rosental sowie überörtliche Spezialkräfte um 10.05 Uhr zu einem Industriebrand (Alarmstufe B15) im Ortsgebiet von St. Stefan im Rosental alarmiert. Durch den raschen und koordinierten Einsatz von insgesamt sechs Feuerwehren konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Rauchsäule ersichtlich

Bereits bei der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte war eine Rauchsäule sowie ein Feuerschein im Dachbereich des Gebäudes erkennbar. Unter der Einsatzleitung von OBI Bernhard Prischink wurde umgehend ein umfassender Löschangriff gestartet. Da der Brandherd im Bereich des Daches lag, nahmen mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz einen Außenangriff über die vorhandenen Feuertreppen vor. Die Löschwasserversorgung wurde zeitgleich über das örtliche Hydrantennetz sowie über eine betriebseigene Löschwasserstelle sichergestellt.

©FF St. Stefan im Rosental | Zu einem Industriebrand… ©FF St. Stefan im Rosental | …kam es heute… ©FF St. Stefan im Rosental | …in St. Stefan im Rosental. ©FF St. Stefan im Rosental

Brand wurde rasch unter Kontrolle gebracht

Durch das schnelle Eingreifen und das reibungslose Zusammenspiel der Kräfte – unterstützt durch die Drehleiter der FF Feldbach und die Lageerkundung mittels Drohne der FF Hatzendorf – wurde der Brand rasch unter Kontrolle gebracht. Ein Übergreifen auf die darunterliegenden Produktionsanlagen konnte erfolgreich verhindert werden, wodurch der Betrieb vor weiteren Schäden geschützt wurde. Um 11.30 Uhr konnte bereits „Brand aus“ gegeben werden.

Drei Floriani verletzt

Aufgrund der starken Rauchentwicklung in der Anfangsphase zogen sich drei Kameraden leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Roten Kreuz vor Ort erstversorgt, konnten aber bereits vor Ort entlassen werden. Insgesamt standen 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettung im Einsatz.

Eingesetzte Kräfte:

• FF St. Stefan im Rosental

• FF Aschau

• FF Wetzelsdorf

• FF Lichendorf

• FF Feldbach

• FF Hatzendorf

• Polizei

• Rotes Kreuz

Bildcredit: FF St.Stefan i.R.