Gewitter-Vorwarnung: Hier kann es in der Steiermark krachen

Heute Nachmittag und Abend bilden sich von Tirol bis in die Obersteiermark Schauer und Gewitter.

Die Gewitter beschränken sich meist auf das Bergland- Mit den Gewittern können lokal Starkregen, kräftige Windböen und kleiner Hagel auftreten. Unwetterartige Erscheinungen sind jedoch nicht zu erwarten. Auch die Unwetterzentrale (UWZ) gibt vor allem für die Obersteiermark eine Wetter-Vorwarnung bezüglich Gewitter und Hagel aus.

Vereinzelt Gewitter möglich

Im Bergland wachsen hingegen allmählich mächtige Quellwolken in den Himmel, woraus sich später teils kräftige Regenschauer entwickeln, vereinzelt kann sich auch ein Gewitter bilden. Die Tageshöchstwerte liegen heute zwischen 20 und 25 Grad. Dazu weht regional Südwind.

©UWZ Die Unwetterzentrale gibt eine Wetter-Vorwarnung für dei Steiermark aus.

Sonntag auch Gewitter möglich

Am Sonntag scheint für einige Stunden ungetrübt die Sonne. „Schon bald nimmt die Quellbewölkung über dem Bergland aber zu und ab dem mittleren Nachmittag sind vereinzelt Regenschauer und Gewitter möglich. Der Schwerpunkt liegt vermutlich von den Niederen Tauern bis in Randgebirge“, hei´ßt es seitens der GeoSphere. Nach Frühtemperaturen zwischen 8 und 13 Grad erreichen die Höchstwerte 22 bis 27 Grad. In der Obersteiermark frischt stellenweise Nordwestwind auf.