Pollen in der Steiermark: Warum Allergiker trotz Regen keine Ruhe haben

Das unbeständige Wechselwetter in der Steiermark sorgt aktuell für eine Berg- und Talfahrt bei der Pollenbelastung. Das spüren besonders Allergiker derzeit.

Zwar wäscht der Regen die Luft immer wieder kurzzeitig sauber, doch sobald die Sonne herauskommt, trocknen die Pflanzen blitzschnell ab und der Pollenflug schießt wieder in die Höhe. Absolute Spitzenreiter in der Luft sind derzeit die Gräser, die als Hauptallergen das Flachland dominieren und mittlerweile auch in den Bergen voll aufblühen.

Roggenblüte hat begonnen

Wer eine kurze Verschnaufpause sucht, findet diese am ehesten in dichten Laubwäldern. Zusätzlich hat in den Anbaugebieten die Roggenblüte begonnen; da diese Pollen recht schwer sind und tief fliegen, ist vor allem vormittags in direkter Nähe von Roggenfeldern extreme Vorsicht geboten. Am Wegesrand mischen zudem Wegerich, Ampfer und Brennnesseln munter mit.

Diese Pollen stören die Allergiker derzeit noch

In den Bergregionen oberhalb von 1.000 Metern sorgt vor allem die Grün-Erle für Probleme. Ihre Pollen werden bei sonnigem Wind auch gerne ins Tal getragen – eine echte Falle für Birkenallergiker, bei denen es hier häufig zu Kreuzreaktionen kommt. Gleichzeitig stehen die Linden in der Steiermark in Vollblüte. Sie verunreinigen die Luft zwar kaum mit Pollen, weil sie auf Insektenbestäubung setzen, ihr extrem intensiver Blütenduft kann empfindliche Atemwege aber trotzdem stark reizen. Zu alldem hat das feucht-warme Wetter nun auch die Pilzsporensaison eingeläutet. Während Allergiker bei Regen in Sachen Pollen durchatmen können, schlagen Pilze wie Cladosporium und Alternaria genau dann zu: Sie nutzen die Feuchtigkeit nach den Schauern, um massenhaft Sporen in die Luft zu jagen. Die ebenfalls blühenden Nadelbäume wie Fichte und Kiefer sowie Holunder sind dagegen harmlos und haben kaum allergene Kraft.