Rettung in letzter Sekunde: Katzenmama und ihre Babys gerettet

Eine aufmerksame Familie aus Mautern machte eine besondere Entdeckung: Unter einem Busch lebte eine Katzenmama mit ihren zwei kleinen Kitten. Dank eines raschen Einsatzes von Tierschützern sind sie in Sicherheit.

Manchmal zahlt es sich aus genauer hinzuschauen: In Mautern wurde eine Katzenmama mit ihren zwei Kitten unter einem Busch entdeckte. Die kleine Katzenfamilie war zuvor niemandem aufgefallen und schien völlig auf sich allein gestellt zu sein. Nachdem die Beobachtung gemeldet wurde, reagierten die Helfer des Tierschutzvereins Leoben umgehend.

Katzenfamilie unter Busch entdeckt

Die Tiere hielten sich bereits mehrere Tage an derselben Stelle auf. Für die Finder war schnell klar, dass die Katzen Hilfe benötigen könnten. Noch am selben Abend machten sich die Tierschützer auf den Weg, um die Katzenfamilie zu sichern. Die Rettungsaktion verlief glücklicherweise unkompliziert. Besonders auffällig war das Verhalten der Mutterkatze. Sie zeigte keinerlei Scheu, ließ sich problemlos aufnehmen und suchte sofort den Kontakt zu den Helfern. Genau dieses Verhalten gibt Anlass zur Sorge. Die Katze wirkt an Menschen gewöhnt und genießt jede Zuwendung. Deshalb liegt der Verdacht nahe, dass sie nicht zufällig an diesem Ort gelandet ist. Ob die Katze tatsächlich ausgesetzt wurde, ist nicht bekannt.

Tierheim übernimmt Mutter und Kitten

Da die Kapazitäten des Tierschutzvereins Leoben derzeit ausgeschöpft sind, konnte die kleine Familie nicht dauerhaft aufgenommen werden. Die Katzenmama und ihre beiden Babys wurden deshalb vom Tierheim Kapfenberg übernommen. Dort erhalten sie nun die notwendige Versorgung und können in geschützter Umgebung zur Ruhe kommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.06.2026 um 19:04 Uhr aktualisiert