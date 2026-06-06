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Bild auf 5min.at zeigt das Wetter in der Steiermark
Wer einen Ausflug plant, sollte den Vormittag nutzen, denn im Laufe des Tages ändert sich das Wetterbild.
Graz/Steiermark
06/06/2026
Wetterprognose

Sonne und Gewitter: So wird das Wetter am Sonntag in der Steiermark

Der Sonntag startet vielerorts freundlich und sonnig. Im Tagesverlauf bilden sich über den Bergen jedoch Quellwolken. Ab dem Nachmittag sind einzelne Regenschauer und Gewitter möglich.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(141 Wörter)
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Der Sonntag bringt zunächst freundliches Wetter. In vielen Regionen scheint für mehrere Stunden ungestört die Sonne. Wer einen Ausflug plant, sollte den Vormittag nutzen. Im Laufe des Tages ändert sich das Wetterbild jedoch. Besonders über dem Bergland bilden sich zunehmend Quellwolken.

Am Nachmittag steigt Gewittergefahr

Ab dem mittleren Nachmittag sind vereinzelt Regenschauer und Gewitter möglich. Der Schwerpunkt dürfte nach aktueller Prognose von den Niederen Tauern bis in das Randgebirge liegen. Ganz flächendeckend wird es aber nicht nass. Viele Regionen kommen auch trocken durch den Tag. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 8 und 13 Grad. Tagsüber wird es deutlich milder. Die Höchstwerte erreichen 22 bis 27 Grad. In der Obersteiermark kann stellenweise Nordwestwind auffrischen. Dort fühlt es sich zeitweise etwas frischer an.

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