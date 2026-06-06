Frontalkollision im Bezirk Weiz: Zwei Autofahrer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend auf der L354 St. Kathreiner-Straße im Bezirk Weiz. Zwei Autofahrer sind aus bislang unbekannter Ursache frontal miteinander kollidiert.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Kathrein am Offenegg, das Rote Kreuz und die Polizei wurden am Samstagabend ins Gemeindegebiet von St. Kathrein am Offenegg alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache sind dort eine 24-jährige und ein 30-jähriger Autofahrer miteinander kollidiert. „Dabei wurde der Mann leicht verletzt“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. Die Weizerin erlitt ebenfalls Verletzungen und musste von der Rettung ins LKH Weiz eingeliefert werden.