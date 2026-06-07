Nach zehn Jahren: Loser Bergbahnen bekommen neue Führung

Die Loser Bergbahnen stehen vor einem Führungswechsel. Nach zehn Jahren verabschiedet sich Geschäftsführer Rudolf Huber in den Ruhestand. Sein Nachfolger bringt große Pläne für die Zukunft des beliebten Ausflugsbergs mit.

Die Loser Bergbahnen bekommen eine neue Führung. Nach zehn Jahren als Geschäftsführer verabschiedet sich Rudolf Huber mit September in den Ruhestand. Die Nachfolge übernimmt Oliver Freund.

Die Loser Bergbahnen bekommen eine neue Führung. Nach zehn Jahren als Geschäftsführer verabschiedet sich Rudolf Huber mit September in den Ruhestand. Die Nachfolge übernimmt Oliver Freund.

Die Loser Bergbahnen bekommen eine neue Führung. Nach zehn Jahren als Geschäftsführer verabschiedet sich Rudolf Huber mit September in den Ruhestand. Die Nachfolge übernimmt Oliver Freund, der sich in einem Bewerbungsverfahren gegen 50 Mitbewerber durchsetzen konnte. Am Ende fiel die Entscheidung auf den erfahrenen Tourismus- und Marketingmanager.

Neuer Chef mit Tourismus-Erfahrung

Oliver Freund bringt bereits umfassende Erfahrung aus der Seilbahn- und Tourismusbranche mit. Derzeit ist er noch Geschäftsführer der Brunnalm – Hohe Veitsch im Mürztal. Künftig wird er die wirtschaftliche Entwicklung und das Marketing der Loser Bergbahnen verantworten. Der technische Betrieb bleibt weiterhin in den Händen der jeweiligen Fachverantwortlichen.

©Loser Altaussee Oliver Freund übernimmt die Nachfolge und wird neer Geschäftsführer der Loser Bergbahnen.

Loser soll ganzjährig attraktiver werden

Für den neuen Geschäftsführer steht fest: Der Loser soll noch stärker als Ganzjahresdestination wahrgenommen werden. Neben dem Wintertourismus sieht Freund vor allem im Sommer großes Potenzial. Naturerlebnisse, regionale Angebote und neue Freizeitmöglichkeiten sollen künftig noch stärker in den Mittelpunkt rücken. Ziel sei es, Besucher das ganze Jahr über für die Region zu begeistern und den Loser als vielseitiges Ausflugsziel weiterzuentwickeln.

Loser Alm als wichtiger Anziehungspunkt

Eine zentrale Rolle in den Zukunftsplänen spielt die Loser Alm. Sie soll sich noch stärker zu einem Treffpunkt für Einheimische und Gäste entwickeln. Mit attraktiven Angeboten und einer stärkeren Positionierung will man zusätzliche Wertschöpfung in die Region bringen und den Standort langfristig stärken.

Abschied nach zehn prägenden Jahren

Für Rudolf Huber endet damit eine erfolgreiche Ära. Während seiner Amtszeit wurden zahlreiche Projekte umgesetzt, darunter auch die Panoramabergbahn, die als eines der bedeutendsten Infrastrukturprojekte der vergangenen Jahre am Loser gilt. Besonders mit diesem Projekt verbindet Huber viele persönliche Erinnerungen. Die moderne Bahn hat den Ausflugsberg nachhaltig geprägt und neue Möglichkeiten für Gäste geschaffen.