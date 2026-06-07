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auf dem bild von 5min.at ist ein rettungshubschrauber zu sehen.
Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 in die Kinderklinik des LKH Graz geflogen.
Graz/Steiermark
07/06/2026
Wollte Ausweichen

Hase springt auf Straße: 15-Jähriger bei Mofa-Unfall schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend in Gnas im Bezirk Südoststeiermark ereignet. Ein 15-jähriger Mofa-Lenker kam auf der L230 von der Fahrbahn ab und erlitt schwere Verletzungen.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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Der Jugendliche war von Poppendorf kommend in Richtung Krusdorf unterwegs, als laut Angaben des 15-Jährigen plötzlich ein Feldhase unmittelbar vor ihm auf die Fahrbahn sprang. Daraufhin kam der Jugendliche mit seinem Motorfahrrad von der Straße ab. In weiterer Folge geriet er in den Straßengraben, prallte gegen einen Wasserdurchlass und wurde von seinem Mofa geschleudert.

Mit Hubschrauber nach Graz geflogen

Der 15-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 in die Kinderklinik des LKH Graz geflogen. Am Motorfahrrad entstand Totalschaden. Neben Rettung und Polizei standen auch die Freiwilligen Feuerwehren Krusdorf und Grabersdorf im Einsatz.

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