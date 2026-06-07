Nach drei Jahren Pause: Rostfest kehrt noch fulminanter zurück

Nach einer mehrjährigen Pause steht das Rostfest vor seinem Comeback. Von 13. bis 15. August verwandelt sich Eisenerz erneut in einen Treffpunkt für Musikfans, Künstler und Kulturliebhaber aus ganz Österreich.

Nach drei Jahren Pause kehrt das Rostfest vom 13. bis 15. August zurück und soll die traditionsreiche Bergbaustadt erneut in eine außergewöhnliche Festivalbühne verwandeln.

Nach drei Jahren Pause kehrt das Rostfest vom 13. bis 15. August zurück und soll die traditionsreiche Bergbaustadt erneut in eine außergewöhnliche Festivalbühne verwandeln.

In Eisenerz laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Nach drei Jahren Pause kehrt das Rostfest vom 13. bis 15. August zurück und soll die traditionsreiche Bergbaustadt erneut in eine außergewöhnliche Festivalbühne verwandeln.

Eisenerz wird zur Bühne

Das Besondere am Rostfest war schon immer die Verbindung von Kultur, Musik und den einzigartigen Orten der Eisenstadt. Genau daran wollen die Veranstalter heuer wieder anknüpfen. Unter dem Motto #foundplaces rückt das Festival erstmals vollständig ins Ortszentrum. Statt großer Bühnen sollen kleine, besondere Veranstaltungsorte für eine intime Atmosphäre sorgen und die Stadt selbst zum Teil des Programms machen.

Erste Künstler stehen bereits fest

Rund 70 Programmpunkte sollen das Festivalwochenende füllen. Ein Großteil davon ist bereits fixiert. Zu den bekanntesten Namen im bisherigen Line-up zählt der Wiener Musiker Nino aus Wien. Darüber hinaus wurden zahlreiche Bands, Künstlerkollektive, Literaturprojekte, Filmvorführungen und Kulturinitiativen angekündigt. Das Rostfest bleibt damit seinem Anspruch treu, unterschiedlichste Kunstformen miteinander zu verbinden.

Ticketverkauf bereits gestartet

Auch der Vorverkauf läuft bereits. Die ersten Tickets wurden schon verkauft. Wer früh zuschlägt, kann sich noch vergünstigte Early-Bird-Tickets sichern. Die Veranstalter rechnen damit, dass insbesondere mit Bekanntgabe weiterer Programmpunkte die Nachfrage deutlich steigen wird. Neben Konzerten erwartet die Gäste ein breites Rahmenprogramm. Geplant sind Ausstellungen, Lesungen, Filmvorführungen, Performances, Diskussionsformate sowie zahlreiche Begegnungsräume für Besucher und Künstler.

Neustart mit frischen Ideen

Während frühere Ausgaben teilweise auch außerhalb des Stadtzentrums stattfanden, konzentriert sich das Festival heuer bewusst auf Eisenerz selbst. Die Veranstalter wollen damit die Wege verkürzen und das Gemeinschaftsgefühl stärken. Auch beim Camping gibt es Veränderungen. Statt des bisherigen Urban Campings wird heuer auf klassische Übernachtungsmöglichkeiten und Campingflächen gesetzt.