Nach drei Jahren Pause: Rostfest kehrt noch fulminanter zurück
Nach einer mehrjährigen Pause steht das Rostfest vor seinem Comeback. Von 13. bis 15. August verwandelt sich Eisenerz erneut in einen Treffpunkt für Musikfans, Künstler und Kulturliebhaber aus ganz Österreich.
In Eisenerz laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Nach drei Jahren Pause kehrt das Rostfest vom 13. bis 15. August zurück und soll die traditionsreiche Bergbaustadt erneut in eine außergewöhnliche Festivalbühne verwandeln.
Eisenerz wird zur Bühne
Das Besondere am Rostfest war schon immer die Verbindung von Kultur, Musik und den einzigartigen Orten der Eisenstadt. Genau daran wollen die Veranstalter heuer wieder anknüpfen. Unter dem Motto #foundplaces rückt das Festival erstmals vollständig ins Ortszentrum. Statt großer Bühnen sollen kleine, besondere Veranstaltungsorte für eine intime Atmosphäre sorgen und die Stadt selbst zum Teil des Programms machen.
Erste Künstler stehen bereits fest
Rund 70 Programmpunkte sollen das Festivalwochenende füllen. Ein Großteil davon ist bereits fixiert. Zu den bekanntesten Namen im bisherigen Line-up zählt der Wiener Musiker Nino aus Wien. Darüber hinaus wurden zahlreiche Bands, Künstlerkollektive, Literaturprojekte, Filmvorführungen und Kulturinitiativen angekündigt. Das Rostfest bleibt damit seinem Anspruch treu, unterschiedlichste Kunstformen miteinander zu verbinden.
Ticketverkauf bereits gestartet
Auch der Vorverkauf läuft bereits. Die ersten Tickets wurden schon verkauft. Wer früh zuschlägt, kann sich noch vergünstigte Early-Bird-Tickets sichern. Die Veranstalter rechnen damit, dass insbesondere mit Bekanntgabe weiterer Programmpunkte die Nachfrage deutlich steigen wird. Neben Konzerten erwartet die Gäste ein breites Rahmenprogramm. Geplant sind Ausstellungen, Lesungen, Filmvorführungen, Performances, Diskussionsformate sowie zahlreiche Begegnungsräume für Besucher und Künstler.
Neustart mit frischen Ideen
Während frühere Ausgaben teilweise auch außerhalb des Stadtzentrums stattfanden, konzentriert sich das Festival heuer bewusst auf Eisenerz selbst. Die Veranstalter wollen damit die Wege verkürzen und das Gemeinschaftsgefühl stärken. Auch beim Camping gibt es Veränderungen. Statt des bisherigen Urban Campings wird heuer auf klassische Übernachtungsmöglichkeiten und Campingflächen gesetzt.
Alle Highlights im Überblick:
- Musik: Nino aus Wien, Pales, Grandma‘s House, Los Cha Cha Cha‘s, Topsy Turfy, Bull Nakano, Cyrox, Glut, Honey Giant, Anna Absolut, Die Roten Knaben, Styrian Bootboys, Mighty Maggots, Pandoras kleine Schwester, Opium Masala, The Base, Monique Fessl
- Performance, Diskurs, Film und Literatur: Verlag Klingenberg, Edition Kürbis, die Zweite Liga für Kunst & Kultur, das Rostkino, (“Die Partisanen der Eisenstraße“, „Frutti di Mare“, „AMS – Arbeit muss sein“), Erzberg.Schnapsen, der Straßenmarkt, der Rostcup, „Hier geht die Post ab“, „Spiel, Sport & Spaß“, Cooks of Grind, SubsTanz, Das Fundbüro, Jimi Lend, Roland Gratzer, Wolfgang Pollanz & Gabriel Schmid, Natascha Gangl