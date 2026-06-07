Auto kracht gegen Baum: Insassen waren alkoholisiert und nicht angegurtet

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Sonntagfrüh in Sankt Peter am Ottersbach ereignet. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Zwei Frauen wurden verletzt, eine davon schwer.

Laut Polizei waren alle drei Fahrzeuginsassinnen zum Unfallzeitpunkt nicht angegurtet. Zudem verliefen die durchgeführten Alkotests bei allen drei Frauen positiv.

Laut Polizei waren alle drei Fahrzeuginsassinnen zum Unfallzeitpunkt nicht angegurtet. Zudem verliefen die durchgeführten Alkotests bei allen drei Frauen positiv.

Eine 43-jährige Auto-Lenkerin kam mit ihrem Fahrzeug in Sankt Peter am Ottersbach von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Im Auto befanden sich neben der Lenkerin noch zwei weitere Frauen. Zwei Insassinnen wurden bei dem Unfall verletzt.

Unfall kurz nach Wittmannsdorf

Der Unfall ereignete sich gegen 4 Uhr auf der L280. Die 43-Jährige war von Leibnitz kommend in Richtung Edla unterwegs. Kurz nach dem Ortsgebiet von Wittmannsdorf dürfte sich die Beifahrerin zunächst zur Lenkerin und danach zur Mitfahrerin auf der Rückbank gewandt haben. Die Lenkerin dürfte dadurch erschrocken sein und verlor offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug.

Frontal gegen Baum geprallt

Das Auto kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Trotz des heftigen Aufpralls konnten alle drei Frauen das Fahrzeug selbstständig verlassen. Anschließend verständigten sie Angehörige. Die Lenkerin blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Die 42-jährige Beifahrerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die 43-jährige Mitfahrerin auf der Rückbank wurde schwer verletzt. Beide Verletzten wurden vom Rettungsdienst in das LKH Feldbach gebracht. Laut Polizei waren alle drei Fahrzeuginsassinnen zum Unfallzeitpunkt nicht angegurtet. Zudem verliefen die durchgeführten Alkotests bei allen drei Frauen positiv.