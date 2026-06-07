Rückreisewelle aus dem Süden: Lange Staus für Steirer und Kärntner

Tausende Urlauber aus der Steiermark und Kärnten treten heute die Heimreise aus Kroatien und Italien an. Vor allem beim Karawankentunnel und in Baustellenbereichen drohen Verzögerungen.

Am Sonntag beginnt nun die große Heimreise und damit auch die Geduldsprobe auf den Straßen.

Am Sonntag beginnt nun die große Heimreise und damit auch die Geduldsprobe auf den Straßen.

Das verlängerte Wochenende lockte zahlreiche Urlauber aus Kärnten und der Steiermark an die Adria. Viele nutzten die freien Tage für einen Kurztrip nach Kroatien oder Italien. Am Sonntag beginnt nun die große Heimreise und damit auch die Geduldsprobe auf den Straßen, 5 Minuten hat bereits berichtet: Reisewelle naht: Wo Kärntens Autofahrer am Sonntag Geduld brauchen. Verkehrsexperten rechnen auf mehreren Strecken mit Verzögerungen, langen Kolonnen und teils erheblichen Wartezeiten. Besonders betroffen sind die wichtigsten Rückreiserouten aus dem Süden nach Österreich.

Karawankentunnel erneut im Fokus

Ein bekannter Engpass dürfte auch diesmal wieder der Karawankentunnel werden. Schon am Sonntagvormittag kam es laut Verkehrsdiensten zu ersten Einschränkungen im Bereich der A11 Karawanken Autobahn. Wer aus Slowenien nach Kärnten reist, sollte daher mehr Zeit einplanen. Erfahrungsgemäß nimmt das Verkehrsaufkommen im Laufe des Nachmittags weiter zu.

Bist du über das Fronleichnam-Wochenende verreist? Ja, den Kurzurlaub hab ich gebraucht! Nein, Zuhause ist es auch schön. Ich hab über das Wochenende gearbeitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Auch Steirer müssen mit Verzögerungen rechnen

Für Urlauber auf dem Weg in die Steiermark könnten vor allem Baustellen entlang der Strecke über Maribor und Spielfeld für zusätzliche Wartezeiten sorgen. Mehrere Baustellenbereiche bremsen derzeit den Verkehr Richtung Graz. Auch Reisende aus Italien müssen sich auf Verzögerungen einstellen. Auf stark frequentierten Streckenabschnitten im Raum Udine sowie weiter Richtung österreichische Grenze kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Rückreiseverkehr erreicht am Nachmittag seinen Höhepunkt

Verkehrsclubs erwarten, dass die stärkste Reisewelle vor allem zwischen Mittag und den Abendstunden auftritt. Besonders Familien kehren nach dem verlängerten Wochenende zurück, wodurch sich die Verkehrsdichte zusätzlich erhöht. Wer flexibel ist, sollte seine Heimfahrt möglichst außerhalb der Stoßzeiten planen oder ausreichend Zeitreserven einrechnen. Bei Staus erinnern Verkehrsexperten einmal mehr an die Bildung einer Rettungsgasse. Sie ermöglicht Einsatzkräften eine schnelle Zufahrt und kann im Ernstfall entscheidende Minuten sparen. Autofahrer werden außerdem empfohlen, ausreichend Getränke mitzunehmen, regelmäßige Pausen einzulegen und aktuelle Verkehrsmeldungen im Auge zu behalten. Vor der Fahrt sollten Reisende also unbedingt die aktuelle Verkehrsinformationen checken, zum Beispiel über den ÖAMTC oder den Routenplaner der ASFINAG.