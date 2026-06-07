Kapfenberg Bulls sind Meister: Aufholjagd nach 0:2-Rückstand

Die Kapfenberg Bulls sind Basketball-Meister 2026. Mit einem 94:80-Heimsieg gegen die Oberwart Gunners entschieden die Obersteirer die Finalserie für sich und drehten dabei einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand.

Die Kapfenberg Bulls haben sich zum achten Mal in der Vereinsgeschichte den Meistertitel in der Basketball Superliga gesichert. Vor rund 1.000 begeisterten Fans bezwangen die Obersteirer am Samstag die Oberwart Gunners mit 94:80 und entschieden die Best-of-5-Finalserie mit 3:2 für sich. Besonders bemerkenswert: Die Bulls lagen in der Serie bereits mit 0:2 zurück und schafften dennoch die Wende. Damit gelang ihnen eine der beeindruckendsten Aufholjagden der vergangenen Jahre.

Historischer Erfolg für die Obersteirer

Mit dem Titelgewinn knüpfen die Kapfenberger an ein besonderes Kapitel ihrer Vereinsgeschichte an. Bereits 2003 hatte der Klub im Finale gegen Gmunden einen 0:2-Rückstand aufgeholt und sich am Ende die Meisterschaft gesichert. Der aktuelle Triumph ist der insgesamt achte Meistertitel der Bulls und unterstreicht die Bedeutung des Vereins für den österreichischen Basketball.

Landeshauptmann Kunasek gratuliert

Große Anerkennung kommt auch von der steirischen Landesregierung. Landeshauptmann Mario Kunasek würdigte die Leistung der Mannschaft und des gesamten Vereins. „Sich nach einem 0:2-Rückstand in der Finalserie eindrucksvoll zurückzukämpfen und vor den eigenen Fans den insgesamt achten Meistertitel zu sichern, verdient höchsten Respekt“, betonte Kunasek. Sein Dank galt neben dem Team auch Cheftrainer Klym Artamonov sowie den Vereinsverantwortlichen Michael Schrittwieser und Gernot Mach.

Lob für nachhaltige Vereinsarbeit

Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom gratulierte den Kapfenbergern zum Meistertitel. Sie bezeichnete den Erfolg als krönenden Abschluss einer starken Saison und hob besonders die kontinuierliche Nachwuchsarbeit hervor. Mit dem Finalsieg gegen Oberwart schreiben die Kapfenberg Bulls ein weiteres erfolgreiches Kapitel ihrer Vereinsgeschichte. Nach einer schwierigen Ausgangslage bewiesen die Obersteirer Kampfgeist, Nervenstärke und Teamgeist und wurden dafür mit dem Meistertitel 2026 belohnt.